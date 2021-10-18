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Винник показал новый клип, который сам же и срежиссировал (видео)

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Львов, Понедельник 18 октября 2021 19:23
Винник показал новый клип, который сам же и срежиссировал (видео) Кадр из видео на песню "Тільки не треба"
Автор: Lite

Виктор Винник и его группа МЕРІ презентовали новое видео на песню "Тільки не треба" из альбома "Снайпери-Амури".

Работа интересна в том числе и тем, что режиссером на этот раз выступил сам Винник. Однако это уже не первый такой опыт, ведь в свое время певец занимался съемками клипа на хит "Сестра".

Сюжет клипа "Тільки не треба" довольно прост: главная героиня направляется на концерт к Виктору и компании, но в конце концов не успевает и остается ни с чем.

Винник говорит, что эта песня о слишком самоуверенных девушках, которые считают, что земля вращается вокруг них. Но часто результатом такого поведения становится банальное разочарование.

По настроению песня и видео напоминают первые клипы МЕРІ, которые в свое время принесли артистам узнаваемость и популярность.

Виктор считает, что в такие непростые времена, которые мы сейчас переживаем, "слушателям не повредит немного легкой и беззаботной, однако очень драйвовой и танцевальной музыки".

Ранее Виктор Винник и МЕРІ отсняли клип на известный шлягер 20-х годов.

Также читайте о том, как украинская песня запустила новый тренд в ТикТок и возглавила чарты в нескольких странах.

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