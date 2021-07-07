Виноваты оба: Андре Тан откровенно рассказал, почему распался его брак

В мае этого года известный украинский дизайнер Андре Тан развелся с женой Алиной после 9 лет брака. У пары растет общая дочь София, с которой модельер видится и помогает финансово. Лишь сейчас он смог проанализировать произошедшее и откровенно рассказал, что же стало причиной распада семьи.

Дизайнер отметил, что первые 5 лет брака - лучшие, ведь люди только познают друг друга и закрывают глаза на недостатки. Однако потом появляется быт, а вместо любви возникает уважение, доверие, умение терпеть. В такое время пара часто забывает об отношениях и как над ними надо работать.

Это же произошло и с ним и Алиной, и вина лежит на обоих.

"Я считаю, что в разводе виноваты оба – Алина и я. Если бы мы хоть немного думали о наших отношениях, то думаю, мы бы их сохранили. Но с другой стороны, в последнее время у нас было так много скандалов, что когда наш ребенок Соня стала между нами и попросила, чтобы мы не ссорились, я тогда понял, что все. Пусть ребенок будет счастлив и не будет видеть тех ссор", – поделился Андре.

Андре Тан и его экс-супруга Алина Харечко (фото: instagram.com/andre_tan_official)

По словам дизайнера, он не хотел, чтобы его ребенок рос в стрессе, поскольку сам пережил такое в детстве, когда отчим и мама постоянно ссорились.

Тан рассказал, что главной претензией его экс-жены к нему было то, что он очень много работал. Он приходил домой тогда, когда она уже спала, а вставал тогда, когда та уже давно "была на ногах". На выходных они и вовсе могли не видеться.

"Мы в будний день пересекались только на полчаса, когда она мне готовила завтрак. В субботу и воскресенье я постоянно открывал магазины или ехал в командировку за тканями. Мы могли по 10 дней не видеться из-за графика",

– признался мужчина.

Также у пары были разные взгляды на воспитание дочери: Андре считал, что ребенок должен быть максимально социальным, а Алина решила, что ребенка надо закрывать и никому не показывать.

Сейчас, когда они в разводе, а дочь Соня каждые выходные проводит время с отцом, то она ходит и в бассейн, и на танцы, но это все далось ценой любви.

Модельер не скрывает, что, кроме бытовых проблем, одной из причин развода стало то, что "просто закончилась любовь". Он убежден, что над отношениям должны работать двое. Впрочем, он не жалеет, что все так случилось, ведь сейчас, когда он стал "одиноким волком", он чувствует себя намного лучше и счастливее.

"Я потерял семью, но нашел себя. Все, что произошло за этот год, не могло произойти, когда я был в семье. Я сейчас счастлив от каждого прожитого дня. До этого я не был счастлив. Я наконец нашел те струны, ту уверенность в себе, которых раньше не было", – поделился Тан.

Мужчина добавил, что в ближайшее время не хочет иметь никаких серьезных и длительных отношений. После развода у него был роман с очень публичной персоной какое-то время, но ее имени он открывать не хочет. Когда женщина захотела от него серьезных отношений, то вынужден был с ней попрощаться. Что касается других женщин, "то как и во всех мужчин, романы есть", рассказал дизайнер.