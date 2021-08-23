ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Виртуоз Хмара с экстримом сыграл на рояле посреди скал в Иордании: "чудом удалось удержать"

Новина українською →
Понедельник 23 августа 2021 18:48
Виртуоз Хмара с экстримом сыграл на рояле посреди скал в Иордании: "чудом удалось удержать" Евгений Хмара (фото: instagram.com/evgenykhmara)
Автор: Ольвия Агаркова

Известный украинский пианист-виртуоз Евгений Хмара посетил Иорданию, где снял зрелищное патриотическое видео посреди пустыни и скал.

Видео с места событий пианист показал в Instagram .

Композитор в честь 30-й годовщины Независимости Украины по программе МИД привез в Иорданию огромный 30-метровый сине-желтый национальный флаг и сыграл украинский гимн в древнем городе Петра. Евгений настолько был впечатлен увиденным, что сравнил открывшиеся взору пейзажи с Марсом.

"Пока мы ехали на джипах по пустыне, нам казалось, что мы первооткрыватели Марса. Чтобы развернуть флаг Украины над древним чудом света, нам пришлось преодолеть пустыню, которая занимает 90% Иордании, а также жару в 50 градусов. Оно того стоило", - признался восхищенный пианист.

После официальных мероприятий, Евгений поехал прямиком к иорданским скалам, чтобы сыграть авторскую композицию Transcendence. Но номер едва не оказалось под угрозой срыва, ведь рояль музыканта довелось везти на огромных джипах по труднопроходимой местности - через пустыню и обрывы. Евгений рассказал, что произошло с инструментом по дороге к нужной локации.

"Когда рояль уже был на месте, он чуть не слетел с обрыва из-за сильного ветра. Но нам чудом удалось его удержать, и все закончилось благополучно", — успокоил пианист.

Виртуоз Хмара с экстримом сыграл на рояле посреди скал в Иордании: &quot;чудом удалось удержать&quot;

Виртуоз Хмара с экстримом сыграл на рояле посреди скал в Иордании: &quot;чудом удалось удержать&quot;

Евгений показал впечатляющий бэкстейдж в Иордании (фото: пресс-служба)

Фрагмент выступления Хмары уже успели оценить пользователи сети. Они остались в полном восторге. "Невероятно красиво. Вы – талант!", "Эх как же круто! Фантастика!", "Евгений, вашу музыку всегда приятно слушать. Вы действительно музыкант с большой буквы", "На это можно смотреть вечно. Фантастически, какую красоту вы передаете", - писали завороженные юзеры под тизером на YouTube.

К слову, в прошлом году Евгений Хмара впечатлил исполнением гимна Украины перед матчем Украина - Испания в рамках Лиги наций УЕФА.

Читайте LITE в Google News
Новости шоу-бизнеса
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Киеве на День Независимости закроют несколько станций метро: как изменится график
В Киеве на День Независимости закроют несколько станций метро: как изменится график