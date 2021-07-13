Влад Яма душевно отпраздновал 39-летие с женой и сыном в Греции

Украинский хореограф, судья проекта "Танці з зірками" и ведущий шоу "Твой День" Влад Яма недавно отмечал день рождения - 10 июля ему исполнилось 39 лет. В честь этого события артист вместе с женой Лилианой и сыном Леоном отправился на отдых в Грецию.

Для семейного отдыха Яма выбрал тихий курортный городок Аниссарас, где они ранее уже бывали.

На фото семейство запечатлено за накрытым к ужину столом на свежем воздухе. Лилиана выбрала короткое розовое платье на бретелях, а Влад был в футболке персикового цвета.

Влад Яма с женой и сыном отпраздновал день рождения в Греции (фото: instagram.com/vladyama_official)

Хореограф рассказал историю, связанную с этим местом, и поблагодарил всех за поздравления.

"Впервые мы побывали здесь 9 лет назад. За это время успели пожениться, открыть для себя Америку и стать родителями. И вновь вернулись туда, где вместе с родителями мечтали об их будущем внуке. Бывают ведь места с особой энергетикой, и это как раз одно из них. Спасибо за сотни поздравлений и тысячи тёплых слов! Сделаю всё, чтобы оправдать наши общие надежды. Идем с родными на ужин. Очень вкусный. Обнимаю", - поделился Яма.

Фолловеры восхитились семьей Влада и пожелали им прекрасного отдыха.

Как же душевно

Шикарные

Там так кайфово. Прям ощущаю Вайб

Чудесные

Класнючі.

Гарного відпочинку

Влад, С Днем Рождения!Пусть в твоей жизни все будет так, как ты напланировал!Береги,то,что имеешь! Цени! У тебя красавица жена,прекрасный сынок,я вам еще дочку желаю

Супер!! Отличного отдыха!

Приятного аппетита и отдыха! Вы классные!

Красивая семья

К слову, ведущий и его жена выложили еще несколько ярких кадров с отдыха в разделе сториз.

Влад Яма с семьей ярко отдыхает в Греции (фото: instagram.com/vladyama_official)