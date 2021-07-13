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Влад Яма душевно отпраздновал 39-летие с женой и сыном в Греции

Новина українською →
Греция, Вторник 13 июля 2021 15:42
Влад Яма душевно отпраздновал 39-летие с женой и сыном в Греции Влад Яма с сыном (фото: instagram.com/vladyama_official)
Автор: Марина Настевич

Украинский хореограф, судья проекта "Танці з зірками" и ведущий шоу "Твой День" Влад Яма недавно отмечал день рождения - 10 июля ему исполнилось 39 лет. В честь этого события артист вместе с женой Лилианой и сыном Леоном отправился на отдых в Грецию.

В своем Instagram Влад поделился душевным снимком с празднования.

Для семейного отдыха Яма выбрал тихий курортный городок Аниссарас, где они ранее уже бывали.

На фото семейство запечатлено за накрытым к ужину столом на свежем воздухе. Лилиана выбрала короткое розовое платье на бретелях, а Влад был в футболке персикового цвета.

Влад Яма душевно отпраздновал 39-летие с женой и сыном в Греции

Влад Яма с женой и сыном отпраздновал день рождения в Греции (фото: instagram.com/vladyama_official)

Хореограф рассказал историю, связанную с этим местом, и поблагодарил всех за поздравления.

"Впервые мы побывали здесь 9 лет назад. За это время успели пожениться, открыть для себя Америку и стать родителями. И вновь вернулись туда, где вместе с родителями мечтали об их будущем внуке. Бывают ведь места с особой энергетикой, и это как раз одно из них. Спасибо за сотни поздравлений и тысячи тёплых слов! Сделаю всё, чтобы оправдать наши общие надежды. Идем с родными на ужин. Очень вкусный. Обнимаю", - поделился Яма.

Фолловеры восхитились семьей Влада и пожелали им прекрасного отдыха.

  • Как же душевно
  • Шикарные
  • Там так кайфово. Прям ощущаю Вайб
  • Чудесные
  • Класнючі.
  • Гарного відпочинку
  • Влад, С Днем Рождения!Пусть в твоей жизни все будет так, как ты напланировал!Береги,то,что имеешь! Цени! У тебя красавица жена,прекрасный сынок,я вам еще дочку желаю
  • Супер!! Отличного отдыха!
  • Приятного аппетита и отдыха! Вы классные!
  • Красивая семья

К слову, ведущий и его жена выложили еще несколько ярких кадров с отдыха в разделе сториз.

Влад Яма душевно отпраздновал 39-летие с женой и сыном в ГрецииВлад Яма душевно отпраздновал 39-летие с женой и сыном в ГрецииВлад Яма душевно отпраздновал 39-летие с женой и сыном в ГрецииВлад Яма душевно отпраздновал 39-летие с женой и сыном в ГрецииВлад Яма душевно отпраздновал 39-летие с женой и сыном в ГрецииВлад Яма душевно отпраздновал 39-летие с женой и сыном в Греции

Влад Яма с семьей ярко отдыхает в Греции (фото: instagram.com/vladyama_official)

Напомним, ранее Влад Яма поразил эксклюзивным архивным фото сыночка-красавчика.

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