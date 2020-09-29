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Влад Яма прокомментировал скандальный эфир "Танцев со звездами": страсти не утихают

Новина українською → Вторник 29 сентября 2020 11:08
Влад Яма прокомментировал скандальный эфир "Танцев со звездами": страсти не утихают Влад Яма прокомментировал скандальный пятый эфир "Танцев со звездами" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Влад Яма высказался про последний эфир "Танцев со звездами" от 27 сентября

Влад Яма высказался про пятый эфир "Танцев со звездами" от 27 сентября, который покинули Арам Арзуманян и Тоня Руденко. Вылет сильной пары осудили в сети, но Яма говорит, что "зрители сами сделали свой выбор".

И хотя Яма поставил паре за энергичный джайв невысокую оценку - всего 7 баллов из 10, он считает, что Арам и Тоня были достойны продолжить свой путь на проекте. Об этом Влад написал на своей странице в Instagram.

"На этот раз лидеры изменились, но чувствую, что не в последний раз. Считаю ли я, что Арам и Тоня были достойными продолжить свой путь - так. Но зрители сделали свой выбор. Страсти не утихают..." - подвел итоги пятого эфира Влад Яма.

Напомним, что в следующем, шестом эфире выступление продолжат 10 пар:

  • Юлия Санина и Дима Жук,
  • Сергей Мельник и Аделина Дели,
  • Надежда Мейхер и Кирилл Васюк,
  • Санта Димопулос и Макс Леонов,
  • Ольга Фреймут и Илья Падзина,
  • Сергей Танчинець и Яна Цибульская,
  • Тарас Цимбалюк и Яна Заец,
  • Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко,
  • Позитив и Юлия Сахневич,
  • Олег Винник и Елена Шоптенко.

У последних диагностировали коронавирус, поэтому в пятом эфире они не участвовали.

Влад Яма прокомментировал скандальный эфир &quot;Танцев со звездами&quot;: страсти не утихают

Турнирная таблица пятого эфира "Танцев со звездами" (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Отметим, что пятый эфир "Танцев со звездами" выдался довольно скандальным.

Вылет Арама Арзуманяна и Тони Руденко раскритиковали в сети, ведь пара не была самой слабой, и Арам очень продвинулся и достиг успехов в танцевальном мастерстве.

Дарью Петрожицкую раскритиковали за неудачный стриптиз, назвав его конвульсиями. А Екатерина Кухар так распекала Петрожицкую, что приписала Николь Кидман участие в фильме "Девять с половиной недель".

Кроме того, Кухар снова повздорила с Фреймут, последняя посоветовала несдержанной судье "отрезать язычок".

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