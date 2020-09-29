Влад Яма прокомментировал скандальный эфир "Танцев со звездами": страсти не утихают
Влад Яма высказался про последний эфир "Танцев со звездами" от 27 сентября
Влад Яма высказался про пятый эфир "Танцев со звездами" от 27 сентября, который покинули Арам Арзуманян и Тоня Руденко. Вылет сильной пары осудили в сети, но Яма говорит, что "зрители сами сделали свой выбор".
И хотя Яма поставил паре за энергичный джайв невысокую оценку - всего 7 баллов из 10, он считает, что Арам и Тоня были достойны продолжить свой путь на проекте. Об этом Влад написал на своей странице в Instagram.
"На этот раз лидеры изменились, но чувствую, что не в последний раз. Считаю ли я, что Арам и Тоня были достойными продолжить свой путь - так. Но зрители сделали свой выбор. Страсти не утихают..." - подвел итоги пятого эфира Влад Яма.
Напомним, что в следующем, шестом эфире выступление продолжат 10 пар:
- Юлия Санина и Дима Жук,
- Сергей Мельник и Аделина Дели,
- Надежда Мейхер и Кирилл Васюк,
- Санта Димопулос и Макс Леонов,
- Ольга Фреймут и Илья Падзина,
- Сергей Танчинець и Яна Цибульская,
- Тарас Цимбалюк и Яна Заец,
- Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко,
- Позитив и Юлия Сахневич,
- Олег Винник и Елена Шоптенко.
У последних диагностировали коронавирус, поэтому в пятом эфире они не участвовали.
Турнирная таблица пятого эфира "Танцев со звездами" (фото: instagram.com/tanci1plus1)
Отметим, что пятый эфир "Танцев со звездами" выдался довольно скандальным.
Вылет Арама Арзуманяна и Тони Руденко раскритиковали в сети, ведь пара не была самой слабой, и Арам очень продвинулся и достиг успехов в танцевальном мастерстве.
Дарью Петрожицкую раскритиковали за неудачный стриптиз, назвав его конвульсиями. А Екатерина Кухар так распекала Петрожицкую, что приписала Николь Кидман участие в фильме "Девять с половиной недель".
Кроме того, Кухар снова повздорила с Фреймут, последняя посоветовала несдержанной судье "отрезать язычок".