Влад Яма, Руслана Писанка и другие звезды "плюсов" показали очаровательные фото с детьми

Подростки из молодежного центра "ПросторОК" - ученики гимназии, лицея, высшего профессионального училища из маленького городка Покровское Днепропетровской области приехали в гости на экскурсию на канал 1+1. Это была их большая детская мечта - побывать на телевидении и увидеть собственными глазами, как создаются самые рейтинговые программы и новости. А еще дети лично хотели познакомиться с теми, кого видят каждый день с экранов своих телевизоров - любимыми телеведущими ТСН, "Сніданку з 1+1", "Твого дня", "Танців з зірками", "Маскараду", "Світу навиворіт", "Голосу".

Дети приехали накануне Дня защитников и защитниц Украины, что было символично, ведь 14 октября еще и праздник Покрова Пресвятой Богородицы. А их городок Покровское был основан в 1673 году именно в этот день, когда казацкий предводитель Иван Сирко разгромил отряд татар, поэтому в память об этой победе так и назвали городок.

Некоторые из подростков Покровского мечтает в будущем работать именно на телевидении, поэтому путешествие в Киев на любимый канал 1+1 - это один маленький шаг к заветной мечте. А еще, конечно, услышать советы и жизненные установки от популярных телеведущих о секретах успеха.

"К нам на канал обратилась лидер молодежного центра "ПросторОК" Виктория Вялых, которая в прошлом году инициировала создание этого пространства в их городе, и рассказала о том, что молодежь любит смотреть 1+1. Поэтому мы охотно пригласили их к нам в гости. Детям важно дать поддержку, помочь сориентироваться на их пути взросления, показать ориентиры", - сказала Ирина Ванникова.

Встреча прошла захватывающе (фото: пресс-служба 1+1)

Сразу после окончания эфира дневного шоу "Твій день" дети зашли в студию и пообщались с Владом Ямой, Русланой Писанкой и Ириной Ванниковой. Гости с интересом спрашивали у телезвезд, кем они мечтали быть в детстве, как учились в школе, что самое интересное в профессии ведущего, какие забавные ситуации происходили с ними в прямых эфирах. Так, Влад Яма признался, что в детстве мечтал стать водителем машины, которая развозит хлеб, Ирина Ванникова рассказала, как важно хорошо учиться в школе и институте, а Руслана Писанка отметила, что никогда не надо сдаваться и идти уверенно вперед к своим мечтам.

Дети остались в восторге (фото: пресс-служба 1+1)

А в студии ТСН детей встретила Соломия Витвицкая, которая рассказала свою историю успеха - от обычной журналистки до популярной ведущей самых рейтинговых новостей в прайм-тайм на 1+1. Соломия поделилась некоторыми секретами закадровой работы - как готовятся новости, как попадают в телесуфлер и что самое главное в работе телеведущего. Подростки внимательно слушали телеведущую и ставили серьезные вопросы не только о деталях студийной работы, но и о войне на Востоке и о мире, о котором они давно мечтают.

"Мне интересно было самой увидеть, как все устроено в главной студии новостей Украины, потому что стараюсь следить за событиями, которые происходят в Украине и мире. Мои любимые ведущие новостей Алла Мазур, Наталья Мосейчук, Лидия Таран, Соломия Витвицкая. Также люблю смотреть "Сніданок з 1+1" и развлекательные программы. С выбором своей будущей профессии еще не определилась, поэтому хотела сама увидеть, что значит быть телевизионным журналистом", - рассказала 16-летняя Ирина Коломоец.

Ведущие рассказали о своей работе (фото: пресс-служба 1+1)

"У меня было большое желание приехать на канал 1+1, потому что мечтаю через несколько лет работать именно здесь (улыбается). Я знаю много ведущих, но больше всего мне нравятся Лидия Таран, Маричка Падалко, Наталья Мосейчук, Дима Комаров, Влад Яма. Люблю смотреть сериалы, созданые студией 1+1, а именно "Школу". Мне нравятся сюжеты "Вражаючи історії ТСН" и "Світ навиворіт". Я хочу стать журналисткой! Я умею петь, танцевать, немного играю на фортепиано и гитаре, обожаю снимать в Tik-Tok и веду блог в Instagram", - говорит 12-летняя школьница Валерия Швец.

Конечно, дети сделали много селфи с ведущими, получили автографы, совместные фото на память, угощения и сувениры от 1+1. А самое главное, некоторые из них уже определились с будущей профессией и пообещали, что обязательно вернутся на канал 1+1, но уже в качестве репортера.