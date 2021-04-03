Влад Яма сделал признание о расставании с любимой: был тупик

Влад Яма и его жена Лилиана выглядят счастливой парой и растят 4-летнего сына Леона, которого тщательно и долго прятали от публики и лишь недавно показали лицо мальчика . Оказалось, что звездная семья чуть не распалась – пара прошла через кризис, который мог закончиться расставанием.

Судья "Танцев со звездами" внезапно признался, что стал инициатором расставания со своей будущей женой Лилианой. Это случилось через два года после знакомства пары.

В тот непростой период у пары накопилось огромное количество претензий и недовольства, появилось недопонимание и взыграла ревность.



"Был определенный тупик, нужно было двигаться дальше, а вместе не получалось", – вспоминает Лилиана.

Тогда влюбленные решили поставить отношения на паузу - девушка уехала работать за границу, а Влад два месяца наслаждался холостяцкой жизнь, но понял, что страшно тоскует по любимой и решил вернуть ее.

Влад и Лилиана чуть не расстались навсегда после двухлетнего романа (фото: instagram.com/vladyama_official)

За советом Яме пришлось обратиться к будущей теще, а затем он решил действовать и позвонил любимой. Девушка ответила только с третьего-четвертого звонка.

"Дошло до того, что я мог ехать в авто, вспомнить Лилию, поплакать на светофоре и ехать дальше. Я думал: "Наверное, это неправильно", – описывает свое состояние судья "Танцев со звездами".

Спустя два месяца Влад и Лилиана возобновили отношения, а через пять лет хореограф сделал избраннице предложение.



Пара связала себя узами брака в 2014 году после семилетнего романа.

Влад и его жена раскрыли правду о своих отношениях