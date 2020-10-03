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Влад Яма с женой разоткровенничались о романтике для двоих: буквально пару часов

Новина українською → Суббота 03 октября 2020 16:45
Влад Яма с женой разоткровенничались о романтике для двоих: буквально пару часов Влад Яма с женой Лилианой (фото: instagram.com/lilliya_yama)
Автор: Ольвия Агаркова

Влад и Лилиана Яма покорили семейными total black образами

Влад Яма и его жена Лилиана – прекрасные родители, но еще и влюбленная пара, которая умеет поддерживать интерес друг к другу и пламя страсти в отношениях. Как им это удается, жена хореографа и судьи "Танцев со звездами" рассказала в Instagram.

Лилиана и Влад опубликовали свежие романтические снимки, на которых яркая брюнетка запечатлена в трендовом кожаном платье без бретелей, подчеркнувшем ее стройные формы. На шее – массивная золотая цепочка. Волосы гладко уложены, а макияж в нюдовых тонах с шимерными блестящими тенями. Влад решил соответствовать супруге и выбрал также черный лук в тон.

Влад Яма с женой разоткровенничались о романтике для двоих: буквально пару часов

Влад Яма с женой разоткровенничались о романтике для двоих: буквально пару часов

Влад Яма с женой разоткровенничались о романтике для двоих: буквально пару часов

Влад Яма с женой Лилианой показали яркие семейные фото (фото: instagram.com/lilliya_yama)

"Здорово провести вечер вдвоем. Многие недооценивают важность совместного времяпрепровождения. Момента, когда мы только вдвоем. Буквально пару часиков, только вдвоем, без друзей, детей и забот. У нас вчера получилось. Любимый, спасибо за вечер", - обратилась Лилиана к мужу.

Влад Яма с женой разоткровенничались о романтике для двоих: буквально пару часов

Влад Яма с женой находят время на романтику вдвоем (фото: instagram.com/vladyama_official)

Поклонники пары активизировались в комментариях и не скупились на комплименты.

  • Очень красивая пара
  • Фотографии шикарные, ваша пара прекрасная
  • Вы такие класснючие
  • Супер классные
  • Просто любусь вами!Всегда!
  • Сексуальные
  • Глядя на Вас, хочется улыбнуться в ответ
  • Самая гармоничная и красивая пара
  • Шикарные

Напомним, что ранее Влад Яма с женой показали сексуальные танцы со страстным темпераментом.

К слову, Влад Яма заговорил о пополнении в семье и рождении малыша.

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