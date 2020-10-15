Владимир Остапчук и Кристина Горняк стали мужем и женой: первые свадебные фото

Владимир Остапчук и Кристина Горняк поженились

Свадьба Владимира Остапчука и Кристины Горняк состоялась 15 октября, и счастливые молодожены уже похвастались первыми фото с долгожданного - спустя два месяца после помолвки - радостного события.

Жена известного украинского шоумена взяла фамилию мужа и приоткрыла завесу тайны, где и как состоялась свадьба. Девушка также показала в Instagram первый снимок в статусе супруги - Владимир и Кристина в кадре позируют в свадебных нарядах.

На невесте белое свадебное платье с эффектным разрезом. Нежный образ великолепно дополняет белоснежная нежная и легкая вуаль. В руках у Кристины свадебный букет цветов. Владимир выбрал черный костюм, жилетку и белую рубашку, а галстуку предпочел бабочку.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк поженились (фото: instagram.com/kristygor)

Владимир и Кристина Остапчук уже принимают теплые поздравления от своих поклонников в сети. Муж и жена будут праздновать свадьбу в ресторане в элитном коттеджном городке Золоче недалеко от столицы. Вместо большой многолюдной гулянки пара решила позвать на мероприятие своих близких - приглашены 45 гостей.

В stories невеста показала несколько кадров с места торжества.

Свадьбу Владимир Остапчук и Кристина Горняк отпразднуют под Киевом (фото: instagram.com/kristygor)

Сегодня также состоялось первое знакомство родителей Владимира и Кристины - до сих пор они не встречались. Остапчук показал видео знаменательной встречи - буквально за несколько часов перед свадьбой.

Видео: Владимир Остапчук и Кристина Горняк показали, как готовятся к свадьбе

Также шоумен и нотариус рассказали, что ночь перед свадьбой решили провести отдельно. Так, по убеждению Кристины, будет для будущих супругов лучше. К тому же девушка добавила, что изрядно устала накануне важного события, и смогла великолепно выспаться и набраться сил. В итоге Владимир остался ночевать дома, а его возлюбленная отдохнула в отеле за Киевом.

Напомним, недавно нумеролог раскрыла будущее брака Остапчука и его возлюбленной.