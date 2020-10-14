Владимир Остапчук накануне свадьбы высказался о детях и отношениях с экс-супругой

Шоумен и его невеста рассказали о предстоящей свадьбе

Владимир Остапчук и его невеста Кристина Горняк 15 октября станут мужем и женой. Паре пришлось перенести дату свадьбы по уважительной причине – они переболели коронавирусной инфекцией. Теперь же жених и невеста намерены отметить торжеству в кругу близких. Накануне отвественного мероприятия Владимир и Кристина решили пообщаться с поклонниками и приоткрыть некоторые подробности.

В Instagram-stories шоумен ответил на вопросы пользователей сети и раскрыл детали свадьбы и личной жизни, в частности, ответил на вопросы о детях и отношениях с бывшей женой Еленой Войченко.

В частности, подписчиков ведущего интересовало, будут ли присутствовать на свадьбе 7-летняя дочь Эмилия и двухлетний сын Эван-Александр. Оказалось, девочка и мальчик не придут на торжество.

"Нет, не будут. Во-первых, других детей также не будет, а во-вторых, мы решили отдельно с ними погулять и отметить", - поделился планами Владимир.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

На этот же вопрос ответила и его невеста Кристина Горняк. Она сделала уточнение: "Не всегда все зависит от нас".

Фото:instagram.com/kristygor

Также избранница ведущего рассказала об отношениях с его детьми от предыдущего брака, ведь он уже успел познакомить Кристину с дочкой и сыном. "Передаем друг другу привет, даже недавно записывали с Эмилией видеоприветы. Но в гости к нам они не приходили. Очень ждем!" - заверила Горняк.

Фото:instagram.com/kristygor

Владимир также прокомментировал свои отношения с бывшей женой Еленой Войченко. "Мы всегда будем общаться с Леной. Потому что у нас прекрасные детки, которых мы оба любим и оба воспитываем", - ответил Владимир.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Также шоумен отметил, что волнуется перед свадьбой и ему безумно приятно, что избранница возьмет его фамилию. Кристина уточнила, что венчаться пара пока не планирует. "Всему свое время", - отметила она.

Фото:instagram.com/kristygor

Также счастливая невеста раскрыла некоторые подробности свадебного торжества. Она отметила, что в классическом понимании подружек невесты у нее не будет.

Фото:instagram.com/kristygor

"Максимально комфортная свадьба, без каравая, рушныка и подружек невесты", - отметила она.

Напомним, что ранее нумеролог спрогнозировала будущее брака Владимира Остапука и его возлюбленной.