Владимир Остапчук показал подарок, который подготовил жене к свадьбе

Владимир Остапчук сделал очередной подарок своей возлюбленной

Владимир Остапчук показал трогательное видео со свадьбы с Кристиной Горняк и презентовал авторскую песню "В фильмах Тарантино".

Лейтмотивом видео "В фильмах Тарантино" стала романтическая love story пары. Прогулки по ночному Киеву, вечер в номере отеля и свидание на крыше высотки - видео наполнено стильными и атмосферными кадрами с Владимиром и Кристиной.

"Я написал песню-подарок Кристине на нашу свадьбу и не планировал ее афишировать. Но Кристина выставила в сториз отрывок из нее, и ее просто забросали расспросами, что за песня и где ее скачать. Поэтому мы решили презентовать ее, поделившись теплыми и позитивными эмоциями со слушателями", - делится ведущий гипер-шоу "Маска" на канале "Украина".

Владимир и Кристина Остапчуки (фото: Дима Тараненко)

"Я всегда знала, что Вова очень талантливый, что он красиво поет, даже когда просто ходит по квартире и напевает что-то. Но, когда он спел мне "В фильмах Тарантино", песню о нас и нашей любви, я была очень тронута. Сейчас она у меня на повторе, и даже мои подружки её постоянно слушают, скидывают мне видео, как они напевают и танцуют под нее. Это действительно волшебный подарок, за который я очень благодарю тебя, Вова!" - рассказывает Кристина, которая после свадьбы решилась на откровенное признание.

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