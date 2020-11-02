ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Владимир Остапчук показал подарок, который подготовил жене к свадьбе

Новина українською → Понедельник 02 ноября 2020 14:34
Владимир Остапчук показал подарок, который подготовил жене к свадьбе Владимир и Кристина Остапчуки (фото: instagram.com/kristygor)
Автор: Дмитрий Войналович

Владимир Остапчук сделал очередной подарок своей возлюбленной

Владимир Остапчук показал трогательное видео со свадьбы с Кристиной Горняк и презентовал авторскую песню "В фильмах Тарантино".

Лейтмотивом видео "В фильмах Тарантино" стала романтическая love story пары. Прогулки по ночному Киеву, вечер в номере отеля и свидание на крыше высотки - видео наполнено стильными и атмосферными кадрами с Владимиром и Кристиной.

"Я написал песню-подарок Кристине на нашу свадьбу и не планировал ее афишировать. Но Кристина выставила в сториз отрывок из нее, и ее просто забросали расспросами, что за песня и где ее скачать. Поэтому мы решили презентовать ее, поделившись теплыми и позитивными эмоциями со слушателями", - делится ведущий гипер-шоу "Маска" на канале "Украина".

Владимир Остапчук показал подарок, который подготовил жене к свадьбе

Владимир и Кристина Остапчуки (фото: Дима Тараненко)

"Я всегда знала, что Вова очень талантливый, что он красиво поет, даже когда просто ходит по квартире и напевает что-то. Но, когда он спел мне "В фильмах Тарантино", песню о нас и нашей любви, я была очень тронута. Сейчас она у меня на повторе, и даже мои подружки её постоянно слушают, скидывают мне видео, как они напевают и танцуют под нее. Это действительно волшебный подарок, за который я очень благодарю тебя, Вова!" - рассказывает Кристина, которая после свадьбы решилась на откровенное признание.

Владимир Остапчук подарил клип и песню своей любимой жене Кристине

Ранее мы писали, что жена Остапчука намекнула на пополнение в семье.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Владимир Остапчук
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Метро в Киеве могут снова закрыть. Ляшко назвал условие
Игорь Литвиненкоредактор ленты новостей Метро в Киеве могут снова закрыть. Ляшко назвал условие