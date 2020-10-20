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Владимир Остапчук рассказал, на каком месяце беременности его жена

Новина українською → Вторник 20 октября 2020 19:30
Владимир Остапчук рассказал, на каком месяце беременности его жена Владимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk/)
Автор: Lite

Ведущий ответил на откровенный вопрос

Владимир Остапчук на днях сыграл свадьбу со своей возлюбленной Кристиной, а сейчас супруги отдыхают в Турции в свадебном путешествии.

Ведущий держит поклонников в курсе всего, что происходит у него в жизни, и показывает в своем Instagram буквально каждый шаг, от планирования уже прошедшей свадьбы до более земных вещей, вкусных блюд в ресторане и видов из отеля. А еще – с радостью отвечает даже на откровенные вопросы фолловеров.

Так, в своих сторис Владимир предложил спросить у него что-то – и тут же получил вопрос "Жена беременна?". Остапчук тут же отшутился, показав супругу у бассейна с напитком в руках.

Владимир Остапчук рассказал, на каком месяце беременности его женаВладимир Остапчук рассказал, на каком месяце беременности его женаВладимир Остапчук позаботился о детях (instagram.com/vova_ostapchuk/)

"Да, на 12 месяце, малыш очень любит апероль", - прокомментировал ведущий снимок. Также Владимир рассказал поклонникам, что не забывает и о детях от предыдущего брака. На вопрос, почему дети не с ними, ведущий заверил, что уже позаботился об их отдыхе, в том числе, финансово.

Напомним, что Владимир расплакался на своей второй свадьбе, когда увидел жену у алтаря. По признанию ведущего, он и мечтать не мог о таком счастье.

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