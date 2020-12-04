Владимир Остапчук рассказывает, как стать успешным: запишите эти советы!

Владимир Остапчук впервые делится личными секретами успеха эксклюзивно с читателями РБК-Украина

Владимир Остапчук – человек, который не нуждается в представлении, ведь практически каждый день о нем появляется все больше новостей и обсуждений в СМИ. И хоть карьеру ведущего он начал более 10 лет назад, по-настоящему востребованным Владимир стал лишь после ведения Евровидение 2017. А потом были прайм-таймовые телешоу, самые громкие премии и события страны. К их числу в 2020 году присоединилось и детективное шоу "Маска" на канале "Украина".

Но огласку приобрела не только профессиональная, но и личная жизнь шоумена, которую продолжает обсуждать вся страна. И сегодня мы не могли не расспросить Остапчука про его путь к узнаваемости такого уровня. Эксклюзивно с читателями РБК-Украина телеведущий поделился советами, которые, по его мнению, являются важными на пути к успеху.

Делайте ошибки

Мы все ошибаемся и это нормально. Просто мы привыкли к тому, что жизнь должна быть сплошным праздником и новогодним фильмом. На самом деле, мы на американских горках, где за триумфом идет поражение. Примите этот факт и проводите работу над ошибками. Маленькие дети не научились бы ходить, если бы после первого же падения решали: "Ну, значит это не мое".

Владимир Остапчук (фото из личного архива шоумена)

Соблюдайте "правило 10 тысяч часов"

Говорят, что это именно то время, за которое каждый может в совершенстве освоить ту или иную профессию. В среднем это 3-4 года ежедневного труда. Что это значит? Что к своей цели надо идти, и это путь не одного дня или года. Все успешные истории – это годы работы и попыток. Годы!

Меня в течение 4 лет не брали ни в одно шоу, постоянно отказывали. Но, когда я был готов, я просто взял и стал ведущим Евровидения.

Забудьте про принцип "учился в универе и хватит"

Примите тот факт, что нужно постоянно совершенствоваться и учиться – всю жизнь. Вы же в спортзал ходите постоянно, и не бывает такого: "Ну, уже натренировался, хватит. Пойду уже после 45 лет".

Не бойтесь просить поддержки и признаваться в ваших страхах или фейлах

Ваши близкие и родные такие же люди, и время от времени нам всем нужны слова "ты сможешь", "я тобой горжусь", "ты – лучшая"...

Делайте иначе

Не так, как все. Сейчас это называют "хайп", но по сути это ваш способ и шанс выделиться и заявить миру – я крутой!

Люди, которые достигли успеха в работе, часто несчастны в жизни. Поэтому сохраняйте баланс

Делайте приятные поступки. Бегите от рутины на несколько дней. В Дании это называют "хюгге", у нас – "поеду на шашлыки или к маме".

Успех не измеряется исключительно деньгами или количеством лайков

Это, как не странно, ваше состояние маленького довольного ребенка, когда вас любят безусловно, когда вы защищены и постоянно в предвкушении праздника. Если вы вспомните это состояние и как можно дольше будете в нем, поздравляю – это и есть ваш успех!

Владимир Остапчук с женой Кристиной Горняк (фото из личного архива шоумена / Олег Резниченко)

Ранее Остапчук назвал список мест, которые поразили его в Украине.