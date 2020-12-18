Владимир Остапчук удивил всех в преддверии жесткого карантина

Владимир Остапчук, который недавно заинтриговал новостью о ребенке, снова запел. Так, шоумен, стендап-комик и ведущий шоу "Маска" на канале "Украина" представил танцевальный трек "Вечеринка года".

Это, по словам звезды, музыкальный релиз в преддверии локдауна и первого в нашей жизни Нового года, когда у всех есть реальный повод ждать, радоваться и молиться, чтобы старый 2020-ый наконец-то остался в прошлом.

"Я подумал, что этот 2020-ый год стоит провести, как надо. Пусть он уже наконец-то закончится, пока мы все не сошли с ума. На самом деле идея пришла ещё месяца два назад, уже тогда я надеялся поскорее проводить этот "чудный" год. Ведь знаете, в этом году даже вечеринки другие, не такие шумные и многочисленные. Поэтому я решил каким-то образом украсить новогодние праздники и сделал такой трек. Есть под него оливье и ждать Нового, надеюсь, более удачного, года будет чуть веселее", - делится Владимир.

Новая песня Остапчука про вечеринку года

Шоумен также планирует съемки клипа "Вечеринка года", режиссерами которого станут сами подписчики Остапчука. Каким образом, артист пока не раскрывает, но говорит, что подготовил некий квиз.

Ранее Остапчук показал трогательное видео со свадьбы с Кристиной Горняк и презентовал авторскую песню "В фильмах Тарантино".