Владимир Остапчук заинтриговал новостью о ребенке

Ведущий и шоумен Владимир Остапчук прокомментировал новость о пополнении в семье.

"Это нормальная история, когда молодая семья хочет пополнения. Конечно я хочу, чтобы у нас с Кристиной появились маленькие Остапчуки", – отметил ведущий шоу "Маска" в эфире канала "Украина".

Таким образом, вполне вероятно, что уже в следующем году Владимир и Кристина станут счастливыми родителями.

Владимир Остапчук (фото: пресс-служба канала "Украина")

Напомним, что 36-летний Владимир Остапчук и его избранница, 34-летняя Кристина Горняк 15 октября официально стали мужем и женой. Во время свадебной церемонии невеста сменила за день три наряда, а жених приготовил для нее сюрприз – песню в собственном исполнении и выступление фееричной Верки Сердючки. Теперь у них на двоих одна фамилия и большие планы, главным пунктом в которых значится: быть счастливыми!

В то же время не так давно экс-жена популярного ведущего заявила, что он пытается отсудить у нее детей (у Владимира и Елены Войченко есть дочь Эмилия и сын Эван-Александр). Сам же Остапчук общается с детьми и поддерживает с ними дружеские и хорошие отношения. Но о том, чтобы "отсудить" их у бывшей супруги речь на сегодняшний день не идет.

Ранее мы писали, что нынешняя жена Остапчука попала в ДТП и чуть не стала жертвой мошенника.