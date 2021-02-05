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Властная и уверенная в себе: Санта Димопулос призналась, почему выбирает красный цвет для одежды

Новина українською → Пятница 05 февраля 2021 16:57
Властная и уверенная в себе: Санта Димопулос призналась, почему выбирает красный цвет для одежды Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos/)
Автор: Lite

Победительница "Танцев со звездами" Санта Димопулос, кажется, с одного отдыха улетает на другой: Дубай, Мальдивы, где только знаменитость не "выгуливает" свои купальники.

Девушки, которые фолловерят звезду, постоянно спрашивают у Санты, какого бренда та или иная вещь. Но бренды не всем по карману, а вот запомнить модель не помешает: топ-3 купальника Санты, которые украсят любую фигуру.

Оказывается, любимый цвет не только купальника, но и вообще одежды у Димопулос - красный.

"С недавнего времени я испытываю любовь к красному. Психологи говорят, этот цвет предпочитают властные, активные, уверенные в себе люди с сильной энергетикой, смелостью и жаждой жизни. Полностью соглашусь", - написала Димопулос и запостила фото в красном купальнике.

Властная и уверенная в себе: Санта Димопулос призналась, почему выбирает красный цвет для одежды

Санта Димопулос (фото: instagram.com/santadimopulos/)

Поклонники в ответ на слова Санты стали делиться своими любимыми цветовыми предпочтениями:

  • Теж, доречі, раніше почувала себе не комфортно в червоному - а зараз чим далі - тим більше в мене його
  • Амазонка. Воительница. Красавица
  • Ты в красном особенно прекрасна!

Напомним, Санта дала простые, но важные советы, как путешествовать с детьми: чтобы дорога - в радость.

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