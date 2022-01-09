Я влюбилась: похудевшая Зарицкая поразила неожиданным признанием в Грузии

Фронтвумен группы KAZKA Александра Зарицкая продолжает восхищать поклонников постройневшей фигурой - благодаря "Танцам со звездами" она сбросила 20 килограммов и поддерживает хорошую форму. Сейчас артистка отдыхает в Грузии, где похвасталась атмосферными фото и сделала неожиданное признание.

Так, Саша позировала в стильном бежевом плаще и солнцезащитных очках на фоне насыщенно-синей двери. Волосы она оставила распущенными и загадочно улыбается на камеру.

Также певица сделала оригинальное селфи в винтажном зеркальце, продемонстрировав салатовый маникюр и внушительное кольцо на пальце.

"Тбілісі: день 3…. І, я, здається, закохалась", - призналась Зарицкая.

Фолловеры засыпали Александру комплиментами в комментариях, восхищаясь ее красотой и фигурой.

Как же похудела

Ого, ти так схудла

Як гарно

Краса неймовірна

А яка Сашенька гарнюня, молодчинка наша

Неймовірно

Красуня

Яке шикарне фото. І ці сині двері просто супер

Дійсно схудла. Наче не Саша взагалі

У-у-у! Який зухвалий погляд!

Вы Супер

Просто молодец!!! Держишь форму после Танцев

Красотка! Так держать!

Ранее артистка показала еще несколько фото с прогулок по живописному Тбилиси.

Александра Зарицкая очаровала атмосферными кадрами с прогулок по Тбилиси (фото: instagram.com/kazka.band)