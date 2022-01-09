Я влюбилась: похудевшая Зарицкая поразила неожиданным признанием в Грузии
Фронтвумен группы KAZKA Александра Зарицкая продолжает восхищать поклонников постройневшей фигурой - благодаря "Танцам со звездами" она сбросила 20 килограммов и поддерживает хорошую форму. Сейчас артистка отдыхает в Грузии, где похвасталась атмосферными фото и сделала неожиданное признание.
Эффектные кадры исполнительница опубликовала в своем Instagram.
Так, Саша позировала в стильном бежевом плаще и солнцезащитных очках на фоне насыщенно-синей двери. Волосы она оставила распущенными и загадочно улыбается на камеру.
Также певица сделала оригинальное селфи в винтажном зеркальце, продемонстрировав салатовый маникюр и внушительное кольцо на пальце.
"Тбілісі: день 3…. І, я, здається, закохалась", - призналась Зарицкая.
Фолловеры засыпали Александру комплиментами в комментариях, восхищаясь ее красотой и фигурой.
- Как же похудела
- Ого, ти так схудла
- Як гарно
- Краса неймовірна
- А яка Сашенька гарнюня, молодчинка наша
- Неймовірно
- Красуня
- Яке шикарне фото. І ці сині двері просто супер
- Дійсно схудла. Наче не Саша взагалі
- У-у-у! Який зухвалий погляд!
- Вы Супер
- Просто молодец!!! Держишь форму после Танцев
- Красотка! Так держать!
Ранее артистка показала еще несколько фото с прогулок по живописному Тбилиси.
Александра Зарицкая очаровала атмосферными кадрами с прогулок по Тбилиси (фото: instagram.com/kazka.band)
Напомним, Александра и ее экс-парнер по "Танцам со звездами 2021" Юрий Мешков интригуют общественность намеками на роман. Еще во время участия в проекте парочка не скрывала нежных чувств друг к другу, а после снялась в романтической фотоистории, оставив открытым вопрос о своих отношениях.