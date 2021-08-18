Снова вместе? Александр Эллерт поздравил Ксению Мишину с годовщиной романтичным видео

Совсем недавно первая украинская «Холостячка«, актриса Ксения Мишина, и ее избранник, юморист Александр Эллерт, объявили о своем расставании . Однако новая публикация мужчины в сети вызвала бурную реакцию у поклонников, а также надежду на то, что пара снова вместе или же на пути к примирению.

В своем Instagram Эллерт разместил романтичное видео с Мишиной и нежно поздравил ее с годовщной.

В ролике можно увидеть трогательные, страстные и смешные совместные моменты Ксении и Александра.

Весьма символична также и музыка, на которую наложил видео Александр. Это трек победителей Евровидения 2021, группы Måneskin, - I wanna be your slave ("Я хочу быть твоим рабом").

"С годовщиной, любимая!" – написал комик под видео.

Публикация вызвала небывалый ажиотаж среди подписчиков Эллерта, которые тут же оставили сотни комментариев. Одни требуют объяснений и не понимают, что происходит, другие же решили, что пара снова вместе и засыпали их поздравлениями.

Щас вот вообще ничего не поняла

Чего? Простите меня, но я одна ничего не понимаю?

Народ требует объяснений

В смысле? А что происходит?

Стопэ, вы не расстались?

Моя первая реакция это шок

Ми сумували за вашою скаженою парочкою

Я знала что вы прикальнулись!!! Поздравляю вас

Ура!!! А я знала и чувствовала!.. ну хватит уже шифроваться! Со всеми нами бывает такое ведь. Бусинки наши

Видео агонь. Очень классное. Смотрится с улыбкой

Поздравляю, помиритесь вы уже

Я так и знала что вы вместе. Вы идеальная пара, только из-за вашей пары я верю в любовь

К слову, Мишина в сторис своего аккаунта выложила видео с огромным букетом роз, предложив угадать, от кого они. Что ж, теперь это стало очень даже ясно!