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Снова вместе? Александр Эллерт поздравил Ксению Мишину с годовщиной романтичным видео

Новина українською →
Среда 18 августа 2021 16:29
Снова вместе? Александр Эллерт поздравил Ксению Мишину с годовщиной романтичным видео Ксения Мишина и Александр Эллерт (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Марина Настевич

Совсем недавно первая украинская «Холостячка«, актриса Ксения Мишина, и ее избранник, юморист Александр Эллерт, объявили о своем расставании. Однако новая публикация мужчины в сети вызвала бурную реакцию у поклонников, а также надежду на то, что пара снова вместе или же на пути к примирению.

В своем Instagram Эллерт разместил романтичное видео с Мишиной и нежно поздравил ее с годовщной.

В ролике можно увидеть трогательные, страстные и смешные совместные моменты Ксении и Александра.

Весьма символична также и музыка, на которую наложил видео Александр. Это трек победителей Евровидения 2021, группы Måneskin, - I wanna be your slave ("Я хочу быть твоим рабом").

"С годовщиной, любимая!" – написал комик под видео.

Публикация вызвала небывалый ажиотаж среди подписчиков Эллерта, которые тут же оставили сотни комментариев. Одни требуют объяснений и не понимают, что происходит, другие же решили, что пара снова вместе и засыпали их поздравлениями.

  • Щас вот вообще ничего не поняла
  • Чего? Простите меня, но я одна ничего не понимаю?
  • Народ требует объяснений
  • В смысле? А что происходит?
  • Стопэ, вы не расстались?
  • Моя первая реакция это шок
  • Ми сумували за вашою скаженою парочкою
  • Я знала что вы прикальнулись!!! Поздравляю вас
  • Ура!!! А я знала и чувствовала!.. ну хватит уже шифроваться! Со всеми нами бывает такое ведь. Бусинки наши
  • Видео агонь. Очень классное. Смотрится с улыбкой
  • Поздравляю, помиритесь вы уже
  • Я так и знала что вы вместе. Вы идеальная пара, только из-за вашей пары я верю в любовь

К слову, Мишина в сторис своего аккаунта выложила видео с огромным букетом роз, предложив угадать, от кого они. Что ж, теперь это стало очень даже ясно!

Ранее мы писали, что Ксения Мишина обнажилась в ванной и рассказала о женской привлекательности.

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