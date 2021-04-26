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Только вместе! Джамала растрогала до слез признанием мужу в годовщину свадьбы, он ответил

Новина українською → Понедельник 26 апреля 2021 12:38
Только вместе! Джамала растрогала до слез признанием мужу в годовщину свадьбы, он ответил Джамала с мужем (фото: instagram.com/s_bekir)
Автор: Lite

Джамала и ее муж Бекир Сулейманов – счастливые родители двух очаровательных мальчиков: Эмир-Рахмана и Селим Гирая. К слову, младший сынок пары недавно отпраздновал 10 месяцев со дня рождения. Теперь в звездной семье еще один веский повод для раости – годовщина свадьбы Джамалы и ее любимого!

На странице в Instagram она опубликовала видеонарезку из памятных кадров, на которых запечатлены самые трогательные моменты семейной жизни.

Джамала и Сеит-Бекир в этом году отмечают 4 годовщину или льняную свадьбу. Певица тщательно отобрала самые атмосферные фото и видео из семейного архива и смонтировала из них импровизированный клип под песню из нового альбома "Мы". Нежная композицая-признание стала идеальным дополнением к видеопоздравлению для любимого мужчины звезды!

В качестве подписи она использовала куплет из трека.

"З тобою в мене виходять найкращі фото,
З тобою в нас найкращі подорожі,
З тобою в нас найкращі діти!
Ми — птахи, які не хочуть самоти.
Тільки разом!
МИ", - подписала романтический ролик Джамала.

Сеит-Бекир ответил жене на своей странице в фотоблоге. Он поделился нежным портретным фото с любимой. "Лучшие 4. И еще больше впереди", - пообещал счастливый муж и отец.

Только вместе! Джамала растрогала до слез признанием мужу в годовщину свадьбы, он ответил

Джамала с мужем празднуют льняную свадьбу (фото: instagram.com/s_bekir)

Поклонники пары и их подписчики стали поздравлять влюбленных и оставлять для них самые теплые слова и пожелания.

Напомним, что ранее Джамала во время отдыха в Египте устроила соблазнительные танцы на камеру.

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