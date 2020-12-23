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Снова вместе: Елена и Дима Коляденко сошлись после 19-летней разлуки (фото)

Новина українською → Киев, Среда 23 декабря 2020 16:10
Снова вместе: Елена и Дима Коляденко сошлись после 19-летней разлуки (фото) Дима и Елена Коляденко в молодости (фото из личного архива шоумена)
Автор: Lite

После 19 лет с момента расставания известный режиссер и продюсер Елена Коляденко и главный шоумен страны, телеведущий и певец Дима Коляденко снова вместе.

Снова вместе: Елена и Дима Коляденко сошлись после 19-летней разлуки (фото)

Дима и Елена Коляденко (фото из личного архива шоумена)

Творческая пара, которая была в браке 9 лет и создала один из самых успешных балетов страны на рассвете украинского шоу-бизнеса, снова встретилась на одной сцене. Дима исполнит ключевую роль в нашумевшем танцевальном спектакле Елены и ее Freedom Ballet.

"Я пригласила Диму в "Шкаф" сыграть особенный образ - героя, который открывает шкаф в начале спектакля, где происходят дальнейшие действия. Как когда-то он открыл для меня дверь в мир искусства и театра, где всему меня научил", - рассказывает Елена.

Снова вместе: Елена и Дима Коляденко сошлись после 19-летней разлуки (фото)

24 декабря спектакль покажут в Киевском академическом Молодом театре

От такого предложения сам шоумен пришел в восторг.

"Лена Коляденко - это моя семья. Она родила мне сына, нашу гордость. Мы никогда не прекращали общение, но это было неожиданное предложение. Лена позвонила мне месяц назад в полвторого ночи и пригласила сыграть роль в спектакле. Я сразу сказал "да, согласен", не дослушав ее. Я даже не мечтал, что могу стать артистом такого известного в мире балета", - отметил он.

Напомним, что будущие артисты познакомились в Сумах, где их свела любовь к сцене и друг к другу, вместе основали популярный балет "Арт-Классик", родили сына Филиппа (сегодня - участник группы KADNAY), а затем разошлись на долгие годы.

Снова вместе: Елена и Дима Коляденко сошлись после 19-летней разлуки (фото)Снова вместе: Елена и Дима Коляденко сошлись после 19-летней разлуки (фото)

Дима и Елена Коляденко в молодости (фото из личного архива шоумена)

Ранее мы писали, что Дима Коляденко раскрыл подробности отношений с Ириной Билык.

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