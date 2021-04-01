Вместе хохочем до слез: Ребрик с мужем и дочками в солнечных аутфитах устроила крутые танцы

Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким и дочками Дианой и Полиной привыкла весело проводить семейный досуг. "Дикая семейка" не дает заскучать и своим многочисленным поклонникам – они постоянно развлекают их забавными роликами , романтичными зарисовками из жизни и мотивирующими постами в соцсети. Так, 1 апреля, в День смеха, Лилия показала семейный танец с самыми любимими, который зарядил позитивом не только героев видео, но и их подписчиков.

В конце видео Лилия и Андрей устроили страстный и задорный дуэтный батл.

"Смейтесь больше, всем сердцем, искренне и звонко! Смех объединяет людей, сближает, делает их - добрее, а жизнь не скучным! Я и правда думаю, что смех продлевает жизнь. Сколько раз сама себе доказывала: смехотерапия - лучшее лекарство от печали в сердце! Люблю, когда смеются дети, обожаю, когда мы вместе до слез хохочем. Да что уж там - люблю даже когда они просто улыбаются Люблю людей с юмором, только терпеть не могу глупые, пошлые шутки! С днем ​​смеха вас! Пусть рядом с вами он всегда будет искренним и только улыбок вам, а не улыбок", - подписала позитивный видеоролик ведущая.

Поклонники в очередной раз искупали "дикую семейку" в комплиментах и поразились тому, как легко и со вкусом они умеют радоваться жизни во всех ее проявлениях.