Вместе или нет? Инсайдер раскрыл правду о романе Брэда Питта с Люкке Ли

Брэд Питт на днях вновь стал самой обсуждаемой персоной в мире благодаря предполагаемому роману со шведской певицей Люкке Ли . По слухам, голливудский актер и звезда сцены уже более полугода вместе. А сошлись из-за близкого соседства в Лос-Анджелесе.

Но данная информация все же пока на уровне слухов, герои хранят молчание. И инсайдеры продолжают рассказывать свои версии. Несколько часов назад очередной источник донес прессе правду про отношения двух звезд.

Персона, приближенная к экс-мужу Анджелины Джоли призналась, что в действительности сердце голливудского холостяка свободно. При этом он подтвердил, что пара действительно общалась некоторое время назад. Но сейчас между ними нет отношений, даже дружеских.

Пара хранит молчание (фото: instagram.com/lykkeli)

"Они познакомились довольно давно, но последние пару лет не общались", – объяснил инсайдер. По всей видимости, звезды потеряли контакт с началом пандемии. Инсайдер также подчеркнул, что Брэд вряд ли будет встречаться с другой знаменитостью.

"Я не очень представляю отношения Брэда с другой звездой. На месте его избранницы вряд ли будет знаменитая женщина", – подчеркнул знакомый Питта.