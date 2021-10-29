Вместе или нет? Мишина дала четкий ответ об отношениях с Эллертом

Первая "Холостячка", актриса Ксения Мишина дала четкий и однозначный ответ об отношениях с Александром Эллертом. Эта парочка не давала скучать своим поклонникам - они официально объявили о расставании в июле, однако после этого были неоднократно замечены на одних и тех же мероприятиях. После романтического сюрприза для любимой от юмориста в октябре казалось, что пара наконец помирилась и снова вместе.

В разделе Stories своего Instagram звезда "Крепостной" ответила фолловерам, состоит ли в отношениях с Эллертом.

Мишина отвечала на вопросы, записывая короткие видео. На вопрос о том, какие у нее с Александром отношения, звезда ответила кратко и по существу.

"Много вопросов на одну и ту же тему. Отвечаю всем: у нас нет отношений, и мы не вместе", – сказала Ксения.

Актриса также ответила на вопрос, что никогда не простит в отношениях.

"Измены, абьюз психологический и физический. Ну и очень тяжело существовать в манипулятивных отношениях и в инфантильных", - заявила она.

Был ли это намек об отношениях с Эллертом? Фанатам остается только гадать.

Ксения также упомянула, что перед любимым мужчиной нужно проявлять не слабость, как считают многие девушки, а женственность, ведь именно на женскую энергетику всегда обращает внимание сильный пол.

Говоря об идеальной семья, экс-"Холостячка" рассказала, что это для нее "прежде всего два человека, точнее изначально два человека, которые стремятся создать идеальную семью, и которые вместе видят в этом ценность".

Отметим, что Александр и Ксения отписались друг от друга в Instagram, и удалили все совместные фотографии, за исключением кадров с детьми и рекламных роликов. Не оставила пара на память даже снимки с финала "Холостячки".

Мишина удалила совместные фото с Эллертом из своего аккаунта (фото: instagram.com/misha.k.ua)