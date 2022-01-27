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Вместе уже полгода: Брэд Питт нашел себе новую девушку, и вы ее точно знаете

Новина українською →
Четверг 27 января 2022 13:23
Вместе уже полгода: Брэд Питт нашел себе новую девушку, и вы ее точно знаете Брэд Питт (фото: instagram.com/brioni_official)
Автор: RBC.UA

Похоже, сердце главного голливудского сердцееда отныне несвободно. По уверениям западных СМИ, у экс-супруга Анджелины Джоли новый роман.

Причем Брэд Питт выбрал себе новую возлюбленную из кругов знаменитостей: его новая девушка – известная шведская певица Люкке Ли, которая прославилась благодаря хитам как I Follow Rivers и No Rest for the Wicked.

Сближению пары поспособствовало то, что особняки звезд находятся рядом. Певица живет буквально в паре минут ходьбы от Питта в Лос-Анджелесе. А вместе они уже якобы около полугода. В родной стране певицы эта новость уже давно не новость.

Вместе уже полгода: Брэд Питт нашел себе новую девушку, и вы ее точно знаете

Певица покорила Питта (фото: instagram.com/lykkeli)

"Для Брэда это прекрасное совпадение – возлюбленная живет так близко, в соседнем доме", – говорит инсайдер.

Еще один факт, который является доказательством романа – и на прошлой неделе влюбленных видели на романтическом свидании в итальянском ресторане Mother Wolf в Голливуде.

Вместе уже полгода: Брэд Питт нашел себе новую девушку, и вы ее точно знаете

Роман пары еще не подтвержден официально (фото: instagram.com/lykkeli)

Впрочем, за последнее время Брэду Питту приписывали уже несколько романов. А самыми громкими отношениями звезды за последнее время был роман с немецкой моделью Николь Потуральски.

Смотрите также, как менялся стиль старшей дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта, которая мечтала стать мальчиком.

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