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Всегда вместе: Синди Кроуфорд показала редкое фото с любимым мужем

Новина українською → Пятница 23 октября 2020 19:31
Всегда вместе: Синди Кроуфорд показала редкое фото с любимым мужем Синди с мужем (фото: instagram.com/cindycrawford)
Автор: Lite

Модель отправилась с мужем на прогулку

Синди Кроуфорд показала новое фото с любимым мужем Рэнди Гербером, что для ее страницы большая редкость. Пара вместе уже много лет, но по-прежнему обожает проводить досуг вместе. В этот раз супруги отправилась на выставку своего друга - американского художника Кенни Шарфа. На снимке они позируют все втроем: Синди и Кенни по бокам, а Рэнди посередине.

Всегда вместе: Синди Кроуфорд показала редкое фото с любимым мужем

Синди с мужем на выставке (фото: instagram.com/cindycrawford)

На мероприятие Синди подобрала себе стильный кэжуал-образ, который составили расклешенные джинсы, дополненные серым ремнем, и белая блуза. Завершают образ серые босоножки, а также бежевого оттенка сумочка и часы на запястье. А вот маску звезда 90-х выбрала необычную, с принтом леопарда. Муж Кроуфорд надел на выставку серые джинсы, черный свитшот и кеды. А в качестве защитной маски использовал черный платок с принтом. Выглядели супруги стильно и гармонично.

Напомним, Синди и Рэнди поженились в 1998-м году. Этот брак оказался по-настоящему счастливым и удачным, и супермодель не раз рассказывала, что не может мечтать о большем. В семье родилось двое детей: как Кайя, так и Пресли пошли красотой в родителей и уверенно покоряют модную индустрию.

Всегда вместе: Синди Кроуфорд показала редкое фото с любимым мужемВсегда вместе: Синди Кроуфорд показала редкое фото с любимым мужемСинди счастлива во втором браке уже много лет (фото: instagram.com/cindycrawford)

Супермодель часто делится фото с детьми - как из настоящей жизни, так и архивными. Не так давно она показала снимок, сделанный сразу после домашних родов. Нежное фото в свое время невероятно растрогало поклонников.

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