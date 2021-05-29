Вместе или врозь? Мишина и Эллерт раскрыли правду о своих отношениях

Ксения Мишина и Александр Эллерт не на шутку переполошили сеть , ведь они заставили поклонников думать, что расстались.

На пост-шоу проекта "Холостяк 11" на канале СТБ актриса и автор "Квартал 95" расставили все точки над "і" и прокомментировали свои отношения. В сети поползли слухи о том, что пара рассталась после того, как Ксения и Александр отписались друг от друга в соцсетях, а экс-"холостячка" и вовсе удалила все фото с любимым.

"Чего мы будем выносить наружу непонятные телодвижения? Все бывает. Это свойственный отношениям процесс", - уклончиво пояснила такие настораживающие изменения актриса.

Александр рассказал о непростом графике влюбленных, который порой не оставляет им времени на общение, но пара уже привыкла справляться с этим фактом.

"Графики не проблема. Она неделю приходит в 5 утра, а я ухожу в 9. Проблема, кто утром пойдет перепарковывать машину", - смеется Эллерт.

Ксения и Александр рассказали о своих отношениях (фото: instagram.com/holostyakstb)

А вот спорные и конфликтные ситуации влюбленные решают сообща и предпочитают разговаривать друг с другом, а не копить обиды.

"Садимся, разговариваем. Могу я пообижаться, могу и я чем-то обидеть. И я прошу разговаривать через слово "любимая" – это сразу отпускает", - поделилась лайфхаком Ксения. "В любых отношениях надо принимать и отдавать", - считает Эллерт.

Александр – натура творческая и романтичная, поэтому он привык делать широкие жесты для любимой.

"Я недавно прилетела из Хорватии (актриса участвовала в съемках международного проекта – прим. ред.) и меня Саша встретил в музыкантом, с саксофонистом прямо в аэропорту. Мы потанцевали", - вспомнила о сюрпризе от любимого Ксюша.

В отношениях Ксении и Александра царит романтика (фото: instagram.com/ellert_a)

Также не обошлось и без провокационных вопросов о свадьбе. "Может, Эллерт сделает предложения в следующем году или я ему в этом", - в шутку поделилась планами пары актриса.

Мишина дала совет своей последовательнице, Злате Огневич, которая стала новой "Холостячкой". Певица также присутствовала в студии пост-шоу.

"Будь смелой в принятии решений и своем выборе. Слушай сердце и внутренний навигатор. Не слушай никого – только себя", - обратилась актриса к Злате.