"Вместо телохранителя?" Дочь Поляковой с автоматом в руках спровоцировала сеть
Оля Полякова любит подогревать интерес сетевой аудитории своим горячим контентом. Так, недавно она запостила в фотоблоге серию снимков в бикини и сразу предупредила желающих раскритиковать ее за откровенность – им не рады на страничке звезды. Теперь же артистка решила устроить звездную вечеринку в загородном доме и сделать необычное фото своей старшей дочери Маши с … автоматом в руках.
Соответствующий кадр появился на странице Королевы ночи в Instagram.
На фото 16-летняя Маша в полосатом топе и желтой длинной юбке сидит в кресле- коконе на лужайке возле дома с автоматом в руках. Девушка пристально смотрит в объектив фотографа из-под опущенных вниз очков. В волосах у нее цветок.
"Хозяйка артеля", - подписала фото дочери Оля. Также в сторис можно увидеть и видео с Машей в главной роли. "Кто это у нас дерзкий, как пуля резкий?" - комментирует Полякова за кадром.
Маша позировала на вечеринке с автоматом в руках (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Фолловеры певицы по-разному отреагировали на весьма провокационное фото: одним понравился снимок, и они отметили красоту подросшей Маши, другие же раскритиковали звезду за то, что она позволила взять дочери в руки оружие и посчитали постановочный кадр неуместным.
- Удивили. Не в приятную сторону
- Автомат лишний на фото
- Вульгарно и дешево
- Как смешно и нелепо это смотрится
- Вместо автомата полевые цветы лучше бы смотрелись в 16 лет. Красотка
- Девочка красива, безусловно, но автомат совсем ей ни к чему
- Девочка очень красивая. Но оружие лишнее
- Вместо телохранителя за мамой присматривает?
- Разве женскую красоту нужно подчеркивать автоматом?
К слову, вечеринка Оли была приурочена к дню рождения ее мужа – бизнесмена Вадима Полякова. Гости прибывали к загородному дому звезды по воде, ведь у Оли есть собственный причал для яхт и катеров. Так, поздравить супруга артистки приехали Соня Плакидюк, Даша Астафева, режиссер Елена Винярская и другие.
Звездные гости вечеринки мужа Поляковой прибывали по воде (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Также среди гостей была замечена Катя Осадчая я ярко-розовом платье. Именник лично привез ведущую на мероприятие и встал за штурвал. Теледива с юмором прокомментировала: "Только Оля может напрячь именинника ехать за мной".
"Он сам, он хотел окунуться светскую жизнь. Боже, какая ты красивая и яркая, моя девочка!" - обратилась Оля к Кате.
Напомним, что ранее Полякова показала жаркие танцы в купальнике.