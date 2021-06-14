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Внимание на цвет и текстуру: Кайли Дженнер показала самый модный маникюр лета 2021

Новина українською →
США, Понедельник 14 июня 2021 19:35
Внимание на цвет и текстуру: Кайли Дженнер показала самый модный маникюр лета 2021 Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Кайли Дженнер обожает менять дизайн ногтей, а ее поклонники - следовать последним трендам, которые диктует инста-дива и ее мастера.

В этот раз Кайли удивила даже привыкших ко всем ее экспериментам фанатов.

Кайли опубликовала пару снимков, где показала новый маникюр. Некая вариация френча на современный и дерзкий манер: бледно-розовая основа, а также солнечный ярко-оранжевый край ногтя, который прокрашен широкой полосой. Последний штрих - капли, которые словно только что "опустились" на поверхность от брызг моря.

Внимание на цвет и текстуру: Кайли Дженнер показала самый модный маникюр лета 2021

Внимание на цвет и текстуру: Кайли Дженнер показала самый модный маникюр лета 2021Кайли Дженнер с новым маникюром (фото: instagram.com/kyliejenner)

Форму Кайли выбрала в этот не заостренную, а квадратную, а вот максимальной длине не изменила. В качестве описания нового дизайна она добавила эмодзи брызг воды и оранжевое сердечко.

"Это очень круто!", "Первая", "Огонь", "Красиво", - оценили новый маникюр девушки преданные поклонники. Берем на заметку!

Ранее мы писали, чем вредны УФ-лампы для сушки гель-лака.

А также, какие тренды маникюра назвал стилист главными этим летом.

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