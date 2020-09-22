Вновь невеста? Алина Гросу впервые после развода появилась в белом платье

Алина Гросу порадовала поклонников образом в белоснежном платье

Алина Гросу развелась с мужем спустя всего полгода после свадьбы. Союз с молодым российским бизнесменом Александром Комковым был недолговечным, но украинская певица не унывает. Она вовсю занята съемками, презентациями, разнообразным творчеством. Судя по всему, жизнь у нее бьет ключом.

Так, на днях Алина заинтриговала поклонников образом в стильном, белоснежном платье. В таком наряде обычно идут под венец. Неужели, Гросу снова решилась? Оказалось, что нет.

Дело в том, что певица сняла новый клип под названием "Голый король". Там она предстает в подвенечном платье, а компанию ей составляет козел. Певица рассказала об истории съемок и поделилась эмоциями.

"Во время съемок, ни один козел не пострадал. В клипе у нас снимался настоящий козлик по имени Ромео и с ним было очень легко и приятно работать, а также в некоторых сценах снимался только искусственный макет рогатого (представленный на этих фото), и отдельные части его - копытца, как в первой сцене в кровати, которыми управляли ребята-умельцы. В тех сценах, где нам нужно было помучать животинку (прикрепить художественную кисть к копытцу или вилку) - мы использовали не живого козлика, чтоб не травмировать его", - рассказала артистка на своей страничке в Instagram.

Также исполнительница рассказала, что в сценах с макетом козла было очень трудно работать из-за его запаха.

"Надо признаться, что аромат от макета-чучела стоял просто убийственный. И я молилась о сценах с живым козликом, так как с макетом сниматься было нереально, хоть в помещении, хоть на улице. Еще и с моим очень тонким рвотным порогом", - призналась Алина.

Алина Гросу в свадебном платье снялась в клипе (фото: instagram.com/alina_grosu)

Как мы писали ранее, Гросу высказалась о беременности и своих отношениях с мужем.

А также рассказывали о том, что Алина Гросу поделилась секретами пластики и стройной фигуры.