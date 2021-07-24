Внучка Ротару в мини показала отдых с женихом-миллионером и родителями: "какая обворожительная"
Внучка Софии Ротару, 20-летняя Соня Евдокименко встречается с миллионером украинского происхождения Денисом Жадановым. Пара уже не прячется, а открыто демонстрирует нежные чувства. И хоть знаменитая бабушка девушки считает, что замуж ей пока рановато, зато сама юная модель счастлива с избранником и уже познакомила его с семьей. Так, Соня с Денисом и родителями девушки Светланой и Русланом Евдокименко выбрали для отдыха живописную Черногорию, а именно - уютный курортный город Прчань.
Девушка опубликовала фото и видео из отпуска в Instagram.
Соня позирует в черном платье мини от Isabel Marant с рюшами ассиметричного кроя с открытым плечом. Она подчеркнула тонкую талию текстильным поясом, предпочла сделать легкий макияж, надела несколько изящных браслетов на запястье и свисающие серьги с перламутровыми бусинами.
Жених девушки оставил под фото красноречивые смайлы в виде пламени, а Соня ответила ему сердечками-эмоджи.
София восхитила образом в оригинальном мини (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
Подписчики Сони щедро одарили ее комплиментами.
- Красавица
- Какая Порода! Вы – великолепны
- Вааау, какая фигура
- Икона стиля
- Шикарная
- Нежность
- Какая обворожительная!
- Невероятно-прекрасная София!
- Миленькая такая
В Instagram Stories девушка показала семейный ужин с самыми любимыми. Светлана, Руслан и Денис сидят за столом, а Соня их снимает на камеру и лучезарно улыбается.
София показала семменый ужин с женихом в Черногории (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
Еще на одном фото она позирует с мамой - они счастливо улыбаются.
Соня поделилась кадром с мамой (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
К слову, 20-летие Соня встретила в США с женихом – пара вместе отправилась в путешествие.