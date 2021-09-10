Вокалистка "Go_A" рассказала о борьбе за собственную жизнь: "весила 43 килограмма, и ничего не помогало"

Два года назад группа "Go_A" выиграла нацотбор "Евровидения". И за месяц из простой группы превратились в "селебретиз" со множеством поклонников и хейтеров.

По словам вокалистки, на них свалилась огромная волна внимания и в то же время хейту.

"Мне еще в Киев пришлось переехать. Я просыпаюсь в квартире, слышу, что летит самолет, и у меня такое впечатление, что он сейчас врежется в наш дом. А я на 21 этаже живу. И я лежу, и у меня такие мысли были: ну в принципе, если он врежется, то я даже не расстроюсь", - рассказала вокалистка "Go_A".

Каким было детство

Как известно, Катя Павленко, которая родилась в Нежине, сейчас и не вспомнит, когда музыка заполонила ее жизнь. Первую свою песню она написала, когда ей было 5 лет. Тогда ей это удалось это сделать очень просто.

Когда ей было 8, то у нее умер дедушка. Также ее мама тогда поссорилась с братом, дядей певицы, с которым они тогда делили большой дедов дом. После ссоры женщина с ребенком оказались на улице.

Вокалистка "Go_A" рассказала о своей жизни (instagram.com/monokatee)

"Я своего дядю очень любила. Я вообще очень любила свою семью. И очень сложная ситуация была, у него по сути со мной не было ссоры, был конфликт с мамой. Когда мы ссорились с мамой, то он меня звал к себе. Квартиру снять было невозможно, и поэтому постоянно какие-то друзья были мамины, я жила у двоюродной бабушки. Я, бывает, еду по Нежину, и помню: тут я ночевала, здесь, у этих людей", - поделилась Павленко.

Родного отца певица видела в последний раз 12 лет назад. Тогда ей было 17 лет, когда они познакомились. Однако, дальнейшего общения не сложилось.

Какая болезнь преследовала певицу

В конце концов, спустя годы скитаний по чужим квартирам, они поселились в своем недостроенном доме без отопления. Сейчас Катя предполагает, что именно переохлаждение и привело к проблемам с легкими. Тогда и начались в жизни девочки бесконечные скитания по больницам:

"Как раз отрезок жизни с 14 по 17 лет. Ты лежишь в палате, а тебя никто не приходит навещать. И ты слышишь шаги за дверью, но это не к тебе. У меня и так в палате уже начали умирать люди. Меня просто там залечили уже так, что я весила 43 кг, и мне ничего не помогало", - поделилась Екатерина Павленко.

Она признается, был момент, когда смерть казалась неизбежной. Ее дважды вытаскивали с того света.

Вокалистка "Go_A" рассказала о своей жизни (instagram.com/monokatee)

"Был классный в Чернигове анестезиолог. Мне кажется, он спас мне жизнь. Помню хирургов вызвали, ночью была экстренная операция, и он прям помогал мне пить воду. В Киев, когда мы приехали, это вообще другая история" - рассказала вокалистка.

Болезнь не прошла бесследно. Врачи говорили - о пении придется забыть.

"Было плохое настроение, я включила "Korn", и начала подпевать. А потом подумала: Ничего себе, у меня получается", - говорит Катерина. Поэтому с тех пор у нее есть только одна цель - музыка.