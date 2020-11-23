Волнение и драйв: Настя Каменских поделилась с фанатами чувственным откровенным видео

Певица призналась, что для нее любовь

Настя Каменских не так давно рассказала, как есть и не толстеть: певица рассекретила свое любимое блюдо. Каменських дает советы не просто так: когда в своем Instagram Настя показала снимок в одном купальнике-бикини, фолловеры отметили, что их кумир заметно похудела.

На этот раз Настя коснулась более глубокой темы, чем тема лишних кило: любви. Певица заворожила чувственным видео и подписью к нему, где рассуждает, что такое вообще любовь.

"Любовь - будто дорога, по которой мчишься на большой скорости.

Волнение, радость, драйв. Эмоции разливаются по телу необъяснимыми, особенными вибрациями. Ты не знаешь, куда эта дорога тебя приведет. Ты вообще не думаешь о конечной точке. А продолжаешь набирать скорость и наслаждаешься всем, что происходит на этом пути", - написала Настя.

Настя Каменских (видео: www.instagram.com/kamenskux/)

"Волшебно", "Очень", "Это очень красиво", "Вау", "Очень вкусная нарезка", - написали в комментариях своему кумиру поклонники.

Напомним, что Настя Каменских поделилась с фанатами видео из личного архива, певица призналась - такого она еще не показывала никому и никогда.