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Волочкова отдыхает: Каменских нарвалась на критику из-за провокационных фото на яхте

Новина українською →
Турция, Четверг 15 июля 2021 11:32
Волочкова отдыхает: Каменских нарвалась на критику из-за провокационных фото на яхте Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: RBC.UA

Настя Каменских умеет совмещать приятное с полезным - сейчас певица вместе с мужем Потапом находится в Турции, где успевает и работать, и отдыхать. Артистка дает концерты в отелях, а в свободное время наслаждается ласковым морем, вкусной едой и компанией любимого мужчины, не забывая баловать фанатов жаркими фото. Из-за слишком уж откровенных, по мнению некоторых, кадров звезда уже неоднокрастно подвергалась критике в сети.

Новая порция пикантных снимков Насти с прогулки на яхте, опубликованная в Instagram исполнительницы, также вызвала неоднозначную реакцию.

Певица позировала в голубом бикини-бандо, демонстрируя стройную фигуру и длинные ноги, а также аппетитную попу. Распущенные кудри знаменитости красиво развевались на ветру.

"Это большое счастье — иметь возможность, отдыхая, работать", - написала Каменских.

Волочкова отдыхает: Каменских нарвалась на критику из-за провокационных фото на яхтеВолочкова отдыхает: Каменских нарвалась на критику из-за провокационных фото на яхтеВолочкова отдыхает: Каменских нарвалась на критику из-за провокационных фото на яхте

Настя Каменских взбудоражила сеть пикантными кадрами в купальнике (фото: instagram.com/kamenskux)

Однако позы, которые принимала артистка, не всем показались приличными. Подписчиков особенно возмутил кадр, где она предстала с широко расставленными ногами.

Свое недовольство слишком уж провокационными фото фолловеры выразили в комментариях. Хотя многим снимки Насти понравились и они оставили ей комплименты.

  • Ноги шире
  • Супер, красотка
  • И неба было мало и земли
  • Почти Настюшка Волочкова. ШУТКА! Ты красотка NK
  • Такие ступни длинные наверно 45 размер,Фотошоп хоть нормально делайте
  • Волочкова отдыхает
  • Подписалась на вас, как на лучшую певицу, образцовую исполнительницу... но ваши фото с раздвинутыми ногами, чуть прикрытой грудью и т.п. опускают вас на уровень, простите, певички... для чего эти фото, не понимаю?
  • Секси как всегда
  • Умница, так держать!!!
  • Зажгла пожар
  • Все со всех сторон показала
  • Зачем так широко?
  • Ух, как смело
  • Постаралась для публики девушка

Ранее мы писали, что Потап вступился за Настю Каменских и дал резкий отпор хейтерам супруги.

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