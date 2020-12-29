Волшебная фея: Катерина Кухар в изысканном платье рассказала, кто ее заряжает

Катерина Кухар на днях поздравила фолловеров с католическим Рождеством. Она пожелала им много счастья и исполнения самых смелых мечтаний. Также в своем микроблоге Прима призналась, что и сама в ожидании чудес. Она написала новый пост, проиллюстрировав свои слова яркими фото, на которых она предстала в легком полупрозрачном платье рядом со сказочно красивой елкой в крупных белых шарах.

Катерина Кухар поделилась новыми фото (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Судья "Танцев со звездами" поделилась верным способом "заиметь" новогоднее настроение, ведь многие жалуются, что праздник уже вот- вот нагрянет, а нужного вайба нет. Оказывается, в этом году поводом взрастить новогоднее настроение для Катерины, по ее признанию, были... дети!

"Они, как батарейки, заряжают, дарят эмоции и вовлекают тебя в волшебство...", - призналась Кухар.⠀

Также знаменитость добавила, что она приобрела много новых традиций, связанных с училищем, где Катерина преподает: новогодний утренник, украшение холла и даже волшебные письма, которые дети могут кидать в почтовый ящик.

"И самая трогательная - это украшение главной елки на сцене. Из года в год ее будут украшать дети 5-го класса, так как это их первый учебный год, и дети 3-го курса, ведь для них это последний год в стенах училища", - написала балерина.

Катерина честно призналась, что ей становится очень тепло на душе, когда она видит счастливые улыбки детей, когда ощущает их мотивацию и стремление к лучшему.

Напомним, недавно Кухар поделилась редким снимком с мужем: новогодний Сиэтл и дерзкие мечты.