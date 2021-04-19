Волшебно, словно в сказке: расслабленная Кухар в ультрамини заворожила романтикой на пляже
Екатерина Кухар с мужем Александром Стояновым проводят романтичный отпуск вдвоем на Шри-Ланке. Пара не устает наслаждаться экзотическими красотами и неустанно делиться впечатлениями с поклонниками. Конечно же, им хочется запечатлеть все вокруг и сполна напитаться впечатлениями и положительными эмоциями.
На странице в Instagram судья "Танцев со звездами" показала завораживающей своей красотой ролик.
В кадре Екатерина позирует за столом в лайндж-зоне с раскошным видом на океан и окрестности. Она наслаждается видом и позволила себе некоторые фривольности – положила стройные ножки на стол. На ней – пестрое короткое платье-туника. Видео сопровождается чарующим музыкальным сопровождением для большей атмосферности.
Поклонники моментально оценили романтичную и впечатляющую съемку, которая помогла им прочувствовать настроение и атмосферу отдыха в райском месте.
- Как чудесно и романтично
- Музыка завораживает, картинка радует, ножки Катерины заслуженно отдыхают, имея право быть закинутыми куда угодно!
- Невероятная красота
- Вы шикарная
- Волшебно, как в сказке
- Красота во всем... в природе, в музыке и, конечно же, в Екатерине!
Некоторые подписчики решили сделать приме-балерине замечание и пожурили ее за ноги на столе.
- Нормальные люди на стол еду кладут а, вы, Катя, ноги - не комильфо как-то
- Правильно, и ноги на стол, как мама учила
- Классная подставка для ног?
Напомним, что ранее Екатерина Кухар показала необычных соседей по пляжу. А ее муж – впечатляющие трюки в воде.