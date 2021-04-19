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Волшебно, словно в сказке: расслабленная Кухар в ультрамини заворожила романтикой на пляже

Новина українською → Шри-Ланка, Понедельник 19 апреля 2021 11:48
Волшебно, словно в сказке: расслабленная Кухар в ультрамини заворожила романтикой на пляже Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Автор: Ольвия Агаркова

Екатерина Кухар с мужем Александром Стояновым проводят романтичный отпуск вдвоем на Шри-Ланке. Пара не устает наслаждаться экзотическими красотами и неустанно делиться впечатлениями с поклонниками. Конечно же, им хочется запечатлеть все вокруг и сполна напитаться впечатлениями и положительными эмоциями.

На странице в Instagram судья "Танцев со звездами" показала завораживающей своей красотой ролик.

В кадре Екатерина позирует за столом в лайндж-зоне с раскошным видом на океан и окрестности. Она наслаждается видом и позволила себе некоторые фривольности – положила стройные ножки на стол. На ней – пестрое короткое платье-туника. Видео сопровождается чарующим музыкальным сопровождением для большей атмосферности.

Поклонники моментально оценили романтичную и впечатляющую съемку, которая помогла им прочувствовать настроение и атмосферу отдыха в райском месте.

  • Как чудесно и романтично
  • Музыка завораживает, картинка радует, ножки Катерины заслуженно отдыхают, имея право быть закинутыми куда угодно!
  • Невероятная красота
  • Вы шикарная
  • Волшебно, как в сказке
  • Красота во всем... в природе, в музыке и, конечно же, в Екатерине!

Некоторые подписчики решили сделать приме-балерине замечание и пожурили ее за ноги на столе.

  • Нормальные люди на стол еду кладут а, вы, Катя, ноги - не комильфо как-то
  • Правильно, и ноги на стол, как мама учила
  • Классная подставка для ног?

Напомним, что ранее Екатерина Кухар показала необычных соседей по пляжу. А ее муж – впечатляющие трюки в воде.

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