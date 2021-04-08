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Она вообще реальная? Кайли Дженнер в шикарном платье покорила сеть формами

Новина українською → США, Четверг 08 апреля 2021 19:25
Она вообще реальная? Кайли Дженнер в шикарном платье покорила сеть формами Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Кайли Дженнер продолжает покорять сеть своими выходами в стильных образах. В этот раз на повестке дня - платье в пол, которое было призвано подчеркнуть все лучшие стороны фигуры бизнесвумен.

Кайли сделала несколько постов в данном образе, собрав массу просмотров и комментариев.

23-летняя звезда тв-шоу и соцсетей подобрала очередной эффектный наряд на выход. Кайли облачилась в длинное платье бледно-зеленого оттенка с абстрактным принтом. Эффектный вырез на спине и облегающий силуэт добавили ему горячую нотку.

Она вообще реальная? Кайли Дженнер в шикарном платье покорила сеть формамиОна вообще реальная? Кайли Дженнер в шикарном платье покорила сеть формамиОна вообще реальная? Кайли Дженнер в шикарном платье покорила сеть формами

Кайли Дженнер покорила сеть (фото: instagram.com/kyliejenner)

Дженнер подобрала к платью босоножки на шпильках, а также крупные аксессуары. Свои длинные волосы она распустила по плечам, а макияж сделала по всем правилам семейства Кардашьян-Дженнер: с конрутингом, бронзатором и приглушенными оттенками теней и помады.

Ранее Кайли Дженнер показала тело в бикини.

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