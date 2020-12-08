Она вообще не стареет: выяснился нюанс о поездке Ротару на российскую "Песню года"

София Ротару прекрасно выглядит в свои 73 года (фото: facebook.com. sofiarotaru.official)

Украинская певица София Ротару выступила на российской "Песне года" в Москве. Там она спела свой хит "Червона рута", которому в этом году исполнилось 50 лет. По данным инсайдеров, звезда была приглашена для участия в шоу композитором Игорем Крутым. Украинская звезда выглядела просто великолепно, за кулисами шептались, "что она вообще не стареет". Об этом пишет российское издание "Стархит".

Также сообщают интересную деталь, что перед выступлением на фестивале украинке пришлось отсидеть двухнедельный карантин в своей московской квартире. Перед концертом Ротару появилась перед поклонниками в стильном розовом пуховике и защитной маске, а позже из гримерки она уже предстала в сценическом платье с блестками. Артистка получила множество комплиментов по поводу внешнего вида.

"Публика искупала легенду сцены в овациях, зал аплодировал Ротару стоя. Но поразила она не только своим выступлением, но и моложавым видом", - сообщает издание.

Отметим, что на фестивале Ротару спела две песни - "Червону руту" и "Сердце размером с солнце".

София Ротару приехала на "Песню года" (фото: starhit.ru)

Кстати, звезда российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров сделал фотографию с Софией Ротару и таким способом хотел примирить украинский и российский народы. Он заявил, что является связующим мостиком между двумя государствами.

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