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Была воодушевлена, что мы обрели свободу: Приходько сделала признание об украинском языке

Новина українською → Суббота 17 апреля 2021 13:18
Была воодушевлена, что мы обрели свободу: Приходько сделала признание об украинском языке Анастасия Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)
Автор: Lite

Анастасия Приходько совсем недавно стала многодетной мамой – у нее родился третий малыш. Певица долго скрывала свою беременность и не признавалась, что находиться в интересном положении, но потом объяснила, что не хотела привлекать лишнее внимание и стремилась сохранить эту новость как нечто личное и сокровенное. Теперь она с удовольствием общается с поклонницами на темы материнства и делает личные признания.

Так, на странице в Instagram Анастасия показала черно-белое фото топлес в распахнутом пиджаке и поговорила с поклонниками о своем творчестве.

Певица сообщила, что намерена возобновить творческую деятельность. Невзирая на то, что артистке приходиться выдерживать критику, она будет продолжать петь, ведь не может без сцены. Анастасия определилась со стилем музыки – она призналась, что хочет исполнять рок.

"Я не мечтала петь украинский рок, так, как выросла на песнях Цоя, ДДТ, Наутилус, Маша и Медведи, 7Б, а дальше уже Арбенина, Земфира и так далее... Но, я была так воодушевлена тем, что мы обрели свободу, начали путь самостоятельной страны, начал процветать украинский язык, и я начала учить язык и писать украинские песни", - отметила артистка.

Она напомнила, что у нее имеется полностью украиноязычный альбом "Саме той", а также знаковые песни "Герої не вмирають", "Саме той", "Тримай".

Была воодушевлена, что мы обрели свободу: Приходько сделала признание об украинском языке
Анастасия показала пикантное фото (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Сейчас Приходько работает над новым материалом и обещает вскоре представить свежую композицию.

Напомним, что ранее Анастасия Приходько показала трогательное видео с третьим малышом.

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