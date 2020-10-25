Восхищенная Осадчая в стильном этно-образе обратилась к украинцам: очень надеюсь
Ведущая пришла в восторг от чудесной осенней погоды и окружающей красоты
Катя Осадчая не привыкла сидеть на месте, и поэтому она свободное время использует для активностей и путешествий. Но пока границы закрыты, ведущая с мужем Юрием Горбуновым изучает окрестные достопримечательности, которые восхищают звездную семью не меньше, чем европейские. Так, Катя провела выходные во Львове, куда отправилась с рабочим визитом, но успела насладиться теплой и приветливой осенью в колоритном городе.
На красочном фото в Instagram она позировала в плотном пльто с этническим орнаментом и малиновыми манжетами, а также лацканом от украинского дизайнера Юлии Магдыч. Катя дополнила образ массивными трендовыми ботинками на грубой подошве и шнуровке.
"Прекрасный Львов. Пока мы ограничены в передвижении Европой, можно Европу найти и в нашей стране. Очень надеюсь, что все замки и дворцы Украины будут отреставрированы и получат не менее поток туристов, чем Версаль, Фонтенбло, или замки Луары", - подписала атмосферное фото возле дворца Потоцких Катя.
Катя Осадчая показала достопримечательности Львова (фото: instagram.com/kosadcha)
Она также предложила назвать любимые места и достопримечательности, которые обязательно стоит посмотреть. Поклонники с радостью откликнулись на вопрос Кати и искупали ее в овациях.
- Катерина, вы великолепны
- Шикарный образ
- Какая красавица
- Какая вы волшебная!
- Катя, Вы такая тонкая, легкая
- Стильная, красивая, просто невероятная леди
- Как всегда: стильня, нежная, изысканная красавица
Также ведущая восхитилась чудесной погодой, которая стоит в конце октября, и показала расслабленные счастливые фото на фоне разноцветных деревьев, а также успела покататься на массивной деревянной качели и сделать зрелищный кадр. На ведущей – серые трикотажные широкие штаны и свитер в тон с принтом в виде машинок.
Катя Осадчая наслаждается прекрасной осенью (фото: instagram.com/kosadcha)
Напомним, что ранее Юрий Горбунов показал, как с пользой проводит время с сыном.
Кстати, Катя Осадчая восхитила точеными формами в стильном купальнике и заскучала по путешествиям.