Очаровательная девочка: Сальма Хайек показала редкое фото с единственной дочерью

Сальма Хайек редко показывает фото со своей единственной дочерью Валентиной Паломой. Но в честь ее 14-летия, которое девушка отметила 21 сентября, сделала исключение.

На нем Сальма и Валентина позируют на фоне закатного неба, прислонившись друг к другу лбами и глядя в глаза с нежностью. Мама и дочь сделали одинаковые прически, собрав пышные волосы в низкий хвост. Потому они выглядят еще более похожими и невероятно красивыми. Трогательный кадр сопроводила не менее трогательная подпись.

Сальма Хайек с дочкой (фото: instagram.com/salmahayek)

"Моя дорогая девочка, ты для меня все. Благословен день, когда ты вошла в мою жизнь, чтобы сиять своим лучезарным светом. С днем рождения, Валентина!!!!! Спасибо за то, что ты - ТЫ", - не смогла сдержать чувств Сальма.

Поклонники выразили мысль, что Валентина необычайно красивая, умная и классная. Впрочем, как и ее мама. Всего под постом собралось более 2000 восхищенных комментариев.