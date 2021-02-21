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Восхитительная: Ирина Билык покорила красотой на новых снимках своего друга-фотографа

Новина українською → Воскресенье 21 февраля 2021 16:05
Восхитительная: Ирина Билык покорила красотой на новых снимках своего друга-фотографа Ирина Билык (instagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Lite

Ирина Билык стала одной из талантливых женщин Украины, которые приняли участие в легендарном проекте в стиле harcourt.

Пару снимков звезда показала в своем Instagram.

"Мне было очень приятно принять участие в фотопроекте моего друга Ростислава Рипки, которого я знаю много лет, все известные женщины, принимавшие участие в этом проекте, достойны иметь в своей коллекции мегаизысканное художественное фото!", - написала Билык.

Она добавила, что это самый большой в Украине звездный проект в легендарном французском стиле harcourt.

"На фотографиях коллекционного издания, словно в черно-белом фильме, в образах кинодив предстанут 37 звезд спорта, моды, сцены, телевидения и кино. Это сильные и талантливые женщины, которые вдохновляют миллионы украинцев", - ознакомила с проектом своих фолловеров Билык.

На черно-белом снимке билык позирует в цилиндре и ажурных перчатках. Яркий макияж, стильная укладка - поклонники засыпали Билык комплиментами и поздравлениями.

Восхитительная: Ирина Билык покорила красотой на новых снимках своего друга-фотографа

Ирина Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

  • Ирина, вы просто восхитетельно выглядите
  • Невероятная! Браво
  • Шикарные снимки!

Напомним, недавно Ирина Билык шокировала поклонников своим новым стилем: невероятно изменилась.

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