ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Восхитительная: Ким Кардашьян показала, как носить один из самых трендовых аксессуаров лета

Новина українською →
Понедельник 24 мая 2021 17:31
Восхитительная: Ким Кардашьян показала, как носить один из самых трендовых аксессуаров лета Ким Кардашьян (фото: Getty Images)
Автор: Ольга Турчаникова

Ким Кардашьян - известный трендсеттер, например, с ее подачи в моду вошли пышные женские фигуры и сияющая гладкая смуглая кожа. На этот раз знаменитость показала, как стильно выглядеть этим летом.

В своем Instagram знаменитость запостила серию снимков из новой фотосессии, Ким показала модные цвета лета, а еще - аксессуар, который точно скоро появится у каждой второй девушки планеты.

На фото звезда позирует в обтягивающем красном и синем платье, на голове у нее - множество косичек.

Восхитительная: Ким Кардашьян показала, как носить один из самых трендовых аксессуаров лета

Как обычно, Ким приняла соблазнительные позы, тем самым вызвав восторг у своей аудитории - фолловеры назвали свою любимицу просто восхитительной. Некоторые даже отметили, что Кардашьян заметно похудела и похорошела.

Восхитительная: Ким Кардашьян показала, как носить один из самых трендовых аксессуаров лета

Восхитительная: Ким Кардашьян показала, как носить один из самых трендовых аксессуаров лета

Но особое внимание привлек аксессуар-кольцо с россыпью камней в носу у знаменитости. У Ким оно крупное и переливается всеми цветами радуги в свете софитов.

Слишком милые! Ким Кардашьян покорила сеть красотой младших детей от Канье Уэста

Обычно все, в чем появляется Кардашьян, сметают с полок магазинов за считанные часы. Так что, предполагают стилисты, скоро такое кольцо можно будет встретить на всех улицах мира.

Напомним, что Ким Кардашьян в мини-платье из латекса взорвала сеть своей красотой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса красота стиль Ким Кардашьян
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Подорожание неизбежно: в метро Киева объяснили причины повышения стоимости проезда
Подорожание неизбежно: в метро Киева объяснили причины повышения стоимости проезда