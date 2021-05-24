Восхитительная: Ким Кардашьян показала, как носить один из самых трендовых аксессуаров лета

Ким Кардашьян - известный трендсеттер, например, с ее подачи в моду вошли пышные женские фигуры и сияющая гладкая смуглая кожа. На этот раз знаменитость показала, как стильно выглядеть этим летом.

В своем Instagram знаменитость запостила серию снимков из новой фотосессии, Ким показала модные цвета лета, а еще - аксессуар, который точно скоро появится у каждой второй девушки планеты.

На фото звезда позирует в обтягивающем красном и синем платье, на голове у нее - множество косичек.

Как обычно, Ким приняла соблазнительные позы, тем самым вызвав восторг у своей аудитории - фолловеры назвали свою любимицу просто восхитительной. Некоторые даже отметили, что Кардашьян заметно похудела и похорошела.

Но особое внимание привлек аксессуар-кольцо с россыпью камней в носу у знаменитости. У Ким оно крупное и переливается всеми цветами радуги в свете софитов.

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Обычно все, в чем появляется Кардашьян, сметают с полок магазинов за считанные часы. Так что, предполагают стилисты, скоро такое кольцо можно будет встретить на всех улицах мира.