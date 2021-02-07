ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Восхитительная: Настя Каменских в стильном платье и на высоких каблуках покорила фанатов красотой

Новина українською → Воскресенье 07 февраля 2021 13:16
Восхитительная: Настя Каменских в стильном платье и на высоких каблуках покорила фанатов красотой Настя Каменских (instagram.com/kamenskux/)
Автор: Lite

Певица Настя Каменских в преддверии шоу "Маска", "Украина", вспомнила съемки, продемонстрировав фанатам фото в ярком стильном платье с необычным рукавом и вырезом.

Яркие снимки певица показала в своем микроблоге.

Певица позирует на высоких каблуках, стильная укладка и яркий макияж дополняют образ. Поклонники засыпали знаменитость комплиментами и пообещали следить за проектом.

Восхитительная: Настя Каменских в стильном платье и на высоких каблуках покорила фанатов красотой

"Вспоминаю съемки третьего эфира "Маска" и всю ту красоту, которую сегодня вы тоже увидите и услышите! Новые герои, новые песни, новые загадки - будет очень захватывающе!", - подписала снимки Каменских.

Восхитительная: Настя Каменских в стильном платье и на высоких каблуках покорила фанатов красотой

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux/)

Напомним, Каменских с Потапом провели незабываемый отдых на Мальдивах. Музыканты так расслабились, что, не смущаясь, делали друг другу признания в соцсетях. Потап публично попросил у Насти Каменских кое о чем интимном: живем лишь раз.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Настя Каменских певец маска
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Пенсии в Украине будут назначать по-новому: что изменится
Пенсии в Украине будут назначать по-новому: что изменится