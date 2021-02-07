Восхитительная: Настя Каменских в стильном платье и на высоких каблуках покорила фанатов красотой
Певица Настя Каменских в преддверии шоу "Маска", "Украина", вспомнила съемки, продемонстрировав фанатам фото в ярком стильном платье с необычным рукавом и вырезом.
Певица позирует на высоких каблуках, стильная укладка и яркий макияж дополняют образ. Поклонники засыпали знаменитость комплиментами и пообещали следить за проектом.
"Вспоминаю съемки третьего эфира "Маска" и всю ту красоту, которую сегодня вы тоже увидите и услышите! Новые герои, новые песни, новые загадки - будет очень захватывающе!", - подписала снимки Каменских.
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux/)
Напомним, Каменских с Потапом провели незабываемый отдых на Мальдивах. Музыканты так расслабились, что, не смущаясь, делали друг другу признания в соцсетях. Потап публично попросил у Насти Каменских кое о чем интимном: живем лишь раз.