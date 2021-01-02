Восхитительные: Катерина Кухар умилила фанатов яркими снимками с мужем и детьми
Прима и звезда "Танцев со звездами" Катерина Кухар недавно поделилась рождественским настроением: она поздравила своих фолловеров с католическим Рождеством и Новым годом и пожелала здоровья, счастья и исполнения самых смелых мечтаний.
Прима призналась, что и сама в ожидании чудес и проиллюстрировав свои слова яркими фото в легком полупрозрачном платье рядом со сказочно красивой елкой в крупных белых шарах.
Не только Катерина рада праздникам, а и вся ее большая семья: Кухар замужем за премьером Национальной оперы Украины Александром Стояновым. Вместе супруги воспитывает сына Тимура и дочь Анастасию.
Катерина поделилась с фолловерами ее Instagram фото, где вся семья смеется и весело проводит время перед камерой: мама обнимает сына, а малышка висит вниз головой на руках у папы.
Подарки, блестки по полу и сплошное веселье! Кухаря зарядила подписчиков позитивным настроением на целый год вперед.
Катерина Кухар с семьей (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/)
"В 2021 желаю каждому найти то, что ищете! Желаю, чтобы все сбывалось!
Чтобы поводов радоваться и наполняться любовью было в сотни раз больше!
Пусть все получается и все цели и планы достигаются! Пусть всегда будет рядом тот, кто согревает сердце, а дома всегда будет уютно и тепло...", - написала Катерина.
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Также знаменитость добавила, что главное - это здоровье, пусть оно будет, как положено у Быка, стальное и неподвластно никаким обстоятельствам.
Фанаты порадовались за свою любимую телезвезду и пожелали Катерине всего самого лучшего в Новом году. А еще она назвали всех членов большой семьи просто восхитительными.
Напомним, недавно Кухар поделилась редким снимком с мужем: новогодний Сиэтл и дерзкие мечты.