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Воссоединение семьи: Кайли Дженнер и ее экс-возлюбленный вместе провожают дочь в школу

Новина українською → Четверг 01 октября 2020 22:24
Воссоединение семьи: Кайли Дженнер и ее экс-возлюбленный вместе провожают дочь в школу Кайли Дженнер с дочкой (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Девочка будет учиться дома

Интернет-знаменитость Кайли Дженнер отправила свою дочь учиться. В своем Instagram звезда запостила видео, где ее крошка радостно прыгает с рюкзаком на спине между двух шикарных машин. "Первый день школы", – трогательно подписала мама и добавила эмодзи в виде сердечка и тетрадки с ручкой. Но не стоит переживать за окружение малышки в школе и ситуацию с коронавирусом в стране, ведь девочка начала обучение по дистанционной программе. Другими словами, малышка Сторми будет учиться дома.

Воссоединение семьи: Кайли Дженнер и ее экс-возлюбленный вместе провожают дочь в школу

Кайли провожает ребенка на учебу (фото: instagram.com/kyliejenner)

Так что школьная форма ни к чему! Девочку нарядили в черные шорты и футболку, а вот обули по-праздничному: белые туфельки оказались в тон к рюкзаку. Прическа у девочки тоже обычная – пучок на затылке. Надо отметить, Дженнер часто зачесывает волосы малышке подобным образом.

Кстати, многие фолловеры заметили на видео отца малышки – американского рэпера Трэвиса Скотта. Как известно, они с Кайли расстались, так что появление отца в кадре вызвало массу догадок и радости.

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