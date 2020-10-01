Воссоединение семьи: Кайли Дженнер и ее экс-возлюбленный вместе провожают дочь в школу

Девочка будет учиться дома

Интернет-знаменитость Кайли Дженнер отправила свою дочь учиться. В своем Instagram звезда запостила видео, где ее крошка радостно прыгает с рюкзаком на спине между двух шикарных машин. "Первый день школы", – трогательно подписала мама и добавила эмодзи в виде сердечка и тетрадки с ручкой. Но не стоит переживать за окружение малышки в школе и ситуацию с коронавирусом в стране, ведь девочка начала обучение по дистанционной программе. Другими словами, малышка Сторми будет учиться дома.

Кайли провожает ребенка на учебу (фото: instagram.com/kyliejenner)

Так что школьная форма ни к чему! Девочку нарядили в черные шорты и футболку, а вот обули по-праздничному: белые туфельки оказались в тон к рюкзаку. Прическа у девочки тоже обычная – пучок на затылке. Надо отметить, Дженнер часто зачесывает волосы малышке подобным образом.

Кстати, многие фолловеры заметили на видео отца малышки – американского рэпера Трэвиса Скотта. Как известно, они с Кайли расстались, так что появление отца в кадре вызвало массу догадок и радости.