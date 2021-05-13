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Восточная принцесса: Джамала в пикантном платье с разрезом ошеломила стройными формами

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Четверг 13 мая 2021 15:34
Восточная принцесса: Джамала в пикантном платье с разрезом ошеломила стройными формами Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Lite

Джамала держит поклонников в курсе процесса похудения после вторых родов – к борьбе с лишними кило она подошла основательно и даже обраилась к диетологу. К слову, звезда категорически против навязнных соцсетями норм красоты, которые оказываются недосягаемыми для многих среднестатистических женщин и разрушают их психику и самооценку. Она делилась с фолловерами промежуточными результатами, а теперь появилась на красной дорожке премии YUNA 2021 в открытом платье и похвасталась стройными формами.

Фото и видео с мероприятия опубликованы на странице звезды в Instagram.

Джамала надела оригинальное неоновое платье с высоким разрезом, вырезом в районе талии, смелым декольте и корсетной баской. Свисающие серьги с камнями довершили торжественный образ Джамалы. На ножки она надела серебристые босоножки с тонкими ремешками. Макияж – с акцентом на выразительные глаза.

Певица поделилась своими впечатлениями от премии и поздравила всех лауреатов. Она осталась в восторге от громкого музыкального события.

Поклонники пришли в восторг от образа певицы и посчитали, что яркий и сочный неон был ей очень к лицу.

  • С ума сойти какая красота
  • Outfit просто фантастика. Тот момет, когда неоновый цвет на пользу и крой просто вау
  • Красотка невероятная
  • Шикарные певица. Дива
  • Крутое платье
  • Роскошная, дикая, невероятно красивая
  • Клеопатра
  • Вы очень красивая и яркая

Напомним, что ранее Джамала микротопе поразила упругим прессом.

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