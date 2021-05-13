Восточная принцесса: Джамала в пикантном платье с разрезом ошеломила стройными формами
Джамала держит поклонников в курсе процесса похудения после вторых родов – к борьбе с лишними кило она подошла основательно и даже обраилась к диетологу. К слову, звезда категорически против навязнных соцсетями норм красоты, которые оказываются недосягаемыми для многих среднестатистических женщин и разрушают их психику и самооценку. Она делилась с фолловерами промежуточными результатами, а теперь появилась на красной дорожке премии YUNA 2021 в открытом платье и похвасталась стройными формами.
Фото и видео с мероприятия опубликованы на странице звезды в Instagram.
Джамала надела оригинальное неоновое платье с высоким разрезом, вырезом в районе талии, смелым декольте и корсетной баской. Свисающие серьги с камнями довершили торжественный образ Джамалы. На ножки она надела серебристые босоножки с тонкими ремешками. Макияж – с акцентом на выразительные глаза.
Певица поделилась своими впечатлениями от премии и поздравила всех лауреатов. Она осталась в восторге от громкого музыкального события.
Поклонники пришли в восторг от образа певицы и посчитали, что яркий и сочный неон был ей очень к лицу.
- С ума сойти какая красота
- Outfit просто фантастика. Тот момет, когда неоновый цвет на пользу и крой просто вау
- Красотка невероятная
- Шикарные певица. Дива
- Крутое платье
- Роскошная, дикая, невероятно красивая
- Клеопатра
- Вы очень красивая и яркая
Напомним, что ранее Джамала микротопе поразила упругим прессом.