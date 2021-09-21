В восторге друг от друга: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек дали первое совместное интервью

В нем пара рассказала, как и чем живет, а также, чем каждому нравится его половинка.

Впрочем, Дженнифер в основном говорила о своей карьере. А ее бойфренд, с которым Джей Ло воссоединилась после 17 лет перерыва - о том, как он восхищен своей женщиной. По словам Аффлека, он просто в восторге от того, какой эффект производит его возлюбленная на людей. Благодаря Лопес многие сумели поверить в себя и найти свое место под солнцем, считает Бен.

Дженнфер Лопес дала первое интервью с Беном (фото: instagram.com/jlo)

"Я в восторге от того, как Дженнифер влияет на мир. Самое большее, что я могу сделать как художник, - это снимать фильмы, которые трогают людей. Дженнифер вдохновила множество людей почувствовать, что у них есть свое место за столом в этой стране. Такого эффекта мало кто добивался в истории, и я никогда не смогу сделать то же самое, но я это поддерживаю, уважаю и восхищаюсь этим", - сказал он.

В ближайшее время пара намерена решить вопрос с рождественскими каникулами. Дело в том, что семейный праздник оба хотят провести как с половинками, так и с детьми. Такой "микс" сложно спланировать, потому этим пара занялась уже сейчас.

"Они планируют провести каникулы вместе. У обоих будет перерыв в работе. Они оба хотят быть со своими детьми, так что им понадобится больше времени для планирования", - поделился инсайдер.