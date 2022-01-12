В воздухе – свобода: Осадчая устроила парад купальников и восхитила роскошной фигурой

Катя Осадчая и Юрий Горбунов со старшим сыном Иваном релаксируют в гостеприимном экзотическом Ттаиланде. Звезды не олько загорают и купаются, но и осваивают культурную программу. Так, они побывали в храме Большого Будды в Пухкете и остались полны впечатлений. Своими фотоотчетами ведущие делятся в соцсетях.

Так, она устроила парад купальников и восхитила стройными формами. Поклонники не могут поверить, что перед ними – многодетная мама!

Катя поделилась красочным видео, в котором собрала самые яркие моменты отдыха и не забыла показать свои купальники, а заодно и стройные формы.

Вот она гуляет по пляжу, кормит вместе с сыном слонов, на другом кадре – поднимается по ступеням к храму Большого Булдды, гуляерт по пляжу, снимает мужа и сына, пока они наслаждаются водными процедурами и солнечными ваннами.

"Я люблю Тайланд за те, що в повітрі свобода і радість", - подписала атмосферное видео звезда.

Также она покрасовалась в клетчатом бондо и лилово-розовых "боксерских" свободных шортах на резинке.

Катя Осадчая впечатляет стройностью (фото: instagram.com/kosadcha)

"Цікава властивість свідомості - про зиму вдома забуваєш миттєво. Повне відчуття, що літо зараз скрізь", - поделилась эмоциями теледива.

Не обошлось без парочки селфи на пляже, сред которых - с любимым мужем.

Катя наслаждется пляжным отдыхом (фото: instagram.com/kosadcha)