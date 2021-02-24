ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Возлюбленная Леонардо Ди Каприо показала фото в роскошном свадебном платье: неужели этот день настал?

Новина українською → США, Среда 24 февраля 2021 22:36
Возлюбленная Леонардо Ди Каприо показала фото в роскошном свадебном платье: неужели этот день настал? Камила Морроне (фото: instagram.com/camilamorrone)
Автор: Lite

46-летний Леонардо Ди Каприо и 23-летняя Камила Морроне продолжают волновать фанатов, которые хотят наконец разобраться в их отношениях. В этот раз причиной стало появление невесты одного из главных сердцеедов Голливуда в подвенечном платье.

На своей личной странице в сети Instagram модель и актриса опубликовала фото, где снята в роскошном белом платье со шлейфом, декорированным по краю перьями. Камила повернута к камере спиной и любуется своим отражением в зеркале. Волосы красавицы собраны в элегантную высокую прическу, которая отлично подчеркнула ее хрупкие плечи и изящный изгиб спины. Дополняли роскошный образ серьги-кольца.

Возлюбленная Леонардо Ди Каприо показала фото в роскошном свадебном платье: неужели этот день настал?Камила в вечернем образе (фото: instagram.com/camilamorrone)

Стоит ли говорить, какой шквал комплиментов сорвала девушка? Подписчики уверены: долгожданная свадьба с Лео наконец состоится. А фото девушка сделала со спины, чтобы не показывать округлившийся животик. "Как же я рада за вас", "Этот день настал!", "Просто мечта!", "Это свадебное платье?! Вы выходите замуж за самого красивого мужчину на свете?", - наперебой пишут фолловеры. Примечательно, что Морроне и не думала никого интриговать: девушка сразу сделала подпись, которая ставит все на свои места.

"О, времена, когда у меня была жизнь, и мне посчастливилось носить шедевры высокой моды, такие как этот от @miumiu...", - написала она. В данном наряде она блистала на красной дорожке Каннского кинофестиваля в 2019-м году.

Напомним, ранее девушка заинтриговала своей кардинальной сменой прически, которая всем показалась знаком о беременности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Леонардо Ди Каприо свадьба беременность
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Стало известно, кто в Украине первым вакцинировался от COVID: это не политик
Стало известно, кто в Украине первым вакцинировался от COVID: это не политик