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Возлюбленная Леонардо Ди Каприо вновь заставила сеть говорить о своей беременности

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США, Понедельник 12 июля 2021 20:18
Возлюбленная Леонардо Ди Каприо вновь заставила сеть говорить о своей беременности Камила Морроне (фото: instagram.com/camilamorrone)
Автор: RBC.UA

24-летняя девушка Леонардо Ди Каприо по-прежнему не дает покоя фанатам. Они не могут понять: беременна Камила Морроне или нет. Модель то демонстрирует плоский живот, то выходит на прогулку в объемных нарядах, которые едва скрывают округлившиеся формы.

Новая волна разговоров о пополнении в семье голливудского красавца появилась вместе с новым постом Камилы.

Девушка не показала ничего провокационного: на снимках она позирует со своим домашним любимцем - собакой породы хаски Салли. Но даже в этом пользователи сети увидели большее.

Возлюбленная Леонардо Ди Каприо вновь заставила сеть говорить о своей беременности

Девушка со своей собакой (фото/видео: instagram.com/camilamorrone)

"Салли-контент для вас. Она все еще думает, что она крошечная собачка. Если я не сказала этого достаточно раз: удочерение ее было лучшим делом на свете…", - написала она и посоветовала всем желающим взять животное из приюта. В галерею Камила добавила видео, на котором Салли еще совсем крошка.

Милая картина растрогала фанатов. Но заодно натолкнула на мысли о том, что девушке пора переключаться с воспитания собак на воспитание детей. Дело в том, что Камила держит пса на руках, словно малыша.

"Этот ребенок уже подрос, пора задуматься о втором", - пишут ей фанаты. Нашлись и те, кто предположил, что пышное платье Морроне вновь скрывает животик.

Напомним, недавно Леонардо Ди Каприо показал свои новые фото. И Камила поддержала его, сделав репост. Тем самым пара, наконец, дала публике понять, что они не скрывают своей связи. Хотя и не афишируют ее.

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